東急レクリエーションは、「東急歌舞伎町タワー」内の映画館「109シネマズプレミアム新宿」の開業3周年と、映画「スター・ウォーズ/マンダロリアン・アンド・グローグー」の5月22日の公開を記念し、「スター・ウォーズ」シリーズの一挙上映企画を4月24日から5月7日までの期間で実施する。

「スター・ウォーズの日」を記念する5月4日の一挙上映は、4月24日発売のオリジナル・サウンドトラックのアナログレコード試聴付き特別イベントとして実施。オリジナル・サウンドトラックをアナログレコードならではの温かみと奥行きのある音像で届ける。

また、コスプレ・応援・ライトセーバー持ち込みOKのオールナイト上映など、プレミアムシアターならではの特別企画を多数用意。さらに、9階ラウンジでは、特別装飾も展開する。

「シリーズの魅力を大スクリーンと極上の音響で堪能いただける貴重な機会です。ファンの皆様のご来場を心よりお待ちしております」としている。

チケットは109シネマズプレミアム新宿のWebページにて、上映2日前(シネマポイント会員は3日前の21時)から販売する。価格は日時によって異なるので、Webページを参照のこと。

シリーズ一挙上映スケジュール

【4月24日/30日】

・スター・ウォーズ/ファントム・メナス(エピソード1)

・スター・ウォーズ/クローンの攻撃(エピソード2)

【4月25日/5月1日】

・スター・ウォーズ/シスの復讐(エピソード3)

・ハン・ソロ/スター・ウォーズ・ストーリー

【4月26日/5月2日/6日】

・ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー

・スター・ウォーズ/新たなる希望(エピソード4)

【4月27日/5月3日/7日】

・スター・ウォーズ/帝国の逆襲(エピソード5)

・スター・ウォーズ/ジェダイの帰還(エピソード6)

【4月28日】

・スター・ウォーズ/フォースの覚醒(エピソード7)

・スター・ウォーズ/最後のジェダイ(エピソード8)

【4月29日】

・スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け(エピソード9)

【5月4日】※アナログレコード試聴イベント付

・ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー

・スター・ウォーズ/ジェダイの帰還(エピソード6)

【5月5日】

・スター・ウォーズ/クローンの攻撃(エピソード2)

・スター・ウォーズ/シスの復讐(エピソード3)

オールナイト上映｜コスプレOK・応援上映スケジュール

【4月24日～4月25日】

・スター・ウォーズ/ファントム・メナス(エピソード1)

・スター・ウォーズ/クローンの攻撃(エピソード2)

・スター・ウォーズ/シスの復讐(エピソード3)

【4月25日～4月26日】

・スター・ウォーズ/新たなる希望(エピソード4)

・スター・ウォーズ/帝国の逆襲(エピソード5)

・スター・ウォーズ/ジェダイの帰還(エピソード6)

【5月1日～5月2日】

・スター・ウォーズ/ファントム・メナス(エピソード1)

・スター・ウォーズ/クローンの攻撃(エピソード2)

・スター・ウォーズ/シスの復讐(エピソード3)

【5月2日～5月3日】

・ハン・ソロ/スター・ウォーズ・ストーリー

・ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー

【5月3日～5月4日】

・スター・ウォーズ/新たなる希望(エピソード4)

・スター・ウォーズ/帝国の逆襲(エピソード5)

・スター・ウォーズ/ジェダイの帰還(エピソード6)

【5月5日～5月6日】

・スター・ウォーズ/フォースの覚醒(エピソード7)

・スター・ウォーズ/最後のジェダイ(エピソード8)

・スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け(エピソード9)