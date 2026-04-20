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YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「韓国人は日本をどう思っているのか？本音を話します」と題した動画を公開した。日本在住歴の長い工学博士のパクくんが、韓国人が日本人に抱きがちな「偏見」を取り上げ、その背景にある文化の違いについて分析。「冷たい」と誤解されがちな日本人の行動原理を紐解いた。



パクくんはまず、日本人は「裏表が違う」と思われている点について言及する。例えば、遊びに行った別れ際に「また行こうね」と言ったにもかかわらず、その後連絡がないケースだ。韓国人にとって言葉通りの約束と受け取られるこのフレーズも、日本人にとっては「その場の感情の花束」であり、楽しかった時間を壊さないための配慮であるとパクくんは分析する。これは嘘をついているのではなく、文化的な文脈の違いによる「翻訳ミス」なのだという。



また、「連絡が遅い」という点についても日韓の感覚の違いを指摘する。韓国では連絡頻度が愛情のバロメーターとされる一方、日本では「会っている時間の心地よさ」が重視される傾向にある。そのため、既読スルーや返信の遅さは必ずしも拒絶ではなく、言葉に頼らない信頼関係の表れである可能性があると解説した。



さらに動画では、「日本人はマニュアル通りにしか動かない」という批判についても触れている。役所での手続きにおいて、些細な書き損じでも修正を求められる厳格さを例に挙げつつ、パクくんはこれを肯定的に捉え直す。この融通のなさは、誰に対しても平等であり、責任を明確にするための「誠実さのシールドみたいなもの」であると定義した。正確さと公正さを守るための振る舞いが、結果として冷たく見えてしまっているだけなのだ。



パクくんは、これらの誤解は単なる認識のずれであり、偏見の眼鏡を外すことで日本文化の「繊細で丁寧で温かい」側面が見えてくると結論づけた。表面的な行動の裏にある文化的背景を知ることこそが、真の相互理解への第一歩となるだろう。