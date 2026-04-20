ルノー・カングーの限定車を発売

ルノー・ジャポンは、5人乗りのMPVモデル『ルノー・カングー』の限定車『カングー・クルール（KANGOO Couleur）』を発売した。

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標準カラーにはない色鮮やかなボディカラーが恒例の『クルール』だが、今回設定されたのは、初夏のフランスの森の緑をイメージした『ヴェール・フォレ（vert foret）』。



ルノー・カングー・クルール（ヴェール・フォレ）。 ルノー・ジャポン

パワートレインは、1.3Lガソリンターボエンジン（7速EDC）と、1.5Lディーゼルターボエンジン（6速MT）から選択できる。

クルールの特徴的な装備としては、『ブラックバンパー』とオールシーズンタイヤを履いた『16インチブラックスチールホイール』、そして悪路走破性を高める走行モード『エクステンデッドグリップ』も挙げられる。

『ルノー・カングー・クルール』の価格は439万円で、限定台数はガソリン車が40台、ディーゼル車が60台の計100台である。

販売は抽選販売となり、4月26日までの間に全国のルノー正規販売店で抽選申し込みを受け付ける。なお、購入申込数が販売予定台数に達しない場合は、先着順による通常販売となる。