「母からの連絡で知った」“最年長20歳”のCORTIS、初カムバックへの熱視線に親も大喜び

ボーイズグループCORTISが、新アルバムの予約注文200万枚突破に対する感想を伝えた。

4月20日、CORTISはソウル広津（クァンジン）区のYES24ライブホールにて、2ndミニアルバム『GREENGREEN』のリリース記念ショーケースを開催し、新アルバムについて語った。

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流通会社によると、『GREENGREEN』の予約注文量は、去る4月16日時点で202万4836枚を記録し、凄まじい人気を誇っている。

これについてメンバーのゴンホは、「そのことを聞いたとき、我々は別々の場所にいた。僕は、個人的に母からの連絡で知った。連絡をもらったとき、母もすごく喜んでくれたし、僕自身も誇らしくて、頑張った甲斐があったと思った」と感想を明かした。

続けて、ソンヒョンは、「僕も、父から（メッセージアプリ）カカオトークで200万枚突破したと連絡をもらった。たくさんの関心と愛を早々にいただけているようで、ありがたいし、嬉しい」とファンへの感謝を伝えた。

（写真提供＝OSEN）CORTIS

さらに、マーティンは「僕はネットで知ったが、ニュースを見るなりメンバーたちのグループチャットに共有して、みんなで『信じられない』『ワクワクする』といった反応をわかちあった」と説明した。

また、グループの人気の秘訣について問われると、マーティンは「我々の素直さが秘訣だと思う。デビューアルバムのときから、我々のありのままの日常をたくさん盛り込んできた」と答えた。

（写真提供＝OSEN）上からジェームス、ジュフン、マーティン、ソンヒョン、ゴンホ

続けて、「今回のアルバムでも、トラックリストからわかる通り、ありのままの姿を入れることに重きを置いたので、ファンの皆さんがそういったところを気に入ってくださったのではないかと思う。我々の相性や、ライブなどのオリジナルコンテンツで見える仲の良さにも注目していただけたら、嬉しい」と述べた。

なお、CORTISは新アルバム『GREENGREEN』を来る5月4日にリリース予定だ。本日（4月20日）18時、タイトル曲『REDRED』の音源を先行リリースする。

（記事提供＝OSEN）