“平成巨乳ブーム”火付け役・大原かおりが魅せる“奇跡の50歳”！伝説のHカップが復活！

5月20日に“平成巨乳ブーム”を巻き起こした大原かおりが写真集を発売！

デビュー30周年、50歳、22年ぶりの奇跡の裸体

1996年のデビュー以来、グラビア界やバラエティ番組を席巻した大原かおり。デビュー30周年と満50歳を記念し、22年ぶりとなる待望の写真集を発売する。

30周年の節目と「改名」

昨年末に芸名を「大原がおり」から「大原かおり」へと改名。心機一転して挑む今作は、過去の作品を上回る衝撃的な内容だ。かつて“巨乳ブーム”を牽引し、多くのファンを虜にした圧倒的なHカップバストは現在も健在。

今作では、過去作品では見せることのなかった未公開のバストトップショットも収録されている。

“奇跡の50歳”が魅せる大人の色香

『出動!ミニスカポリス』や『ギルガメッシュないと』で見せた明るいキャラクターはそのままに、年齢を重ねたからこそ漂う落ち着いた色気が加わった。美しく維持されたスタイルを武器に、これまで以上に踏み込んだ衣装や演出に挑戦。全84カットに及ぶ渾身の裸体は、往年のファンを驚かせる完成度となっている。

『大原かおり写真集 キケンなカオリ♡』©松田忠雄／双葉社

『週刊大衆』にて緊急掲載

グラビア界に再び衝撃を与える本作。その中から厳選されたカットが、4月27日発売の『週刊大衆 5/11・18合併号』に緊急掲載されることが決定！

大人の女性として進化したレジェンドの姿を、ぜひその目で確かめてほしい。

【プロフィール】

大原かおり（おおはら・かおり）

1976年2月17日生まれ

東京都出身

T164-B95W58H88

趣味／スノーボード、ウェイクサーフィン、ゴルフ、乗馬など

公式エックス／@oharakaori

公式インスタグラム／oharakaori_otty

1996年にグラビアアイドルとしてデビュー。抜群のスタイルでグラビア誌を席巻するかたわら、『出動!ミニスカポリス』、『ギルガメッシュないと』（ともにテレビ東京）などバラエティ番組でも活躍。一時、「大原がおり」に改名していたが、昨年末に「大原かおり」に回帰。

●書籍詳細

書名：『大原かおり写真集 キケンなカオリ♡』

著者：大原かおり（おおはら・かおり）／松田忠雄（まつだ・ただお）

版型：A４判

ページ数：80頁

定価：3800円＋税

発売日：2026年5月20日

発売元：双葉社