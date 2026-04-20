【おすすめ屋】130品食べ飲み放題3300円のコースに天然マグロの中トロが登場！大盤振る舞いのキャンペーンは5月18日まで。

「海鮮と豚骨おでん おすすめ屋」は、2026年4月13日から5月18日までの期間限定で、天然マグロの中トロが食べ放題となる特別キャンペーンを、神田店と船橋店の2店舗で開催しています。

日曜日から木曜日限定、数量限定です。一部対象外の日があります。

追加料金なし！ 中トロ食べ放題は数量限定！

新鮮な海鮮や10種類以上の九州豚骨おでんなど、130品の本格メニューが3300円で食べ飲み放題できるコースに天然マグロの中トロが仲間入り。

升からあふれるいくらと鮮魚の盛り合わせ「いくらの海鮮升盛り」や、名物「厚切りタンおでん」などの人気メニューと一緒に、マグロ1尾から10?20％の量しか取れない希少な「天然マグロの中トロ刺身」を、心ゆくまで味わうチャンスです。

本キャンペーンは、4月13日から5月18日の間の、日曜日から木曜日限定で開催しています。

ただし、ゴールデンウィークを含む4月28日から5月6日は対象外です。

各日数量限定のため、当日の提供数が上限に達した場合は終了となります。

仕入れ状況などにより、内容が変更・中止となる場合があります。

開催店舗は神田店と船橋店の2店舗です。

予約は各店舗の予約サイトから可能。

・神田店予約サイト：https://www.hotpepper.jp/strJ001232534/

・船橋店予約サイト：https://www.hotpepper.jp/strJ001245768/

神田店限定！ 豊洲直送骨付きマグロの中落ちを提供

神田店限定で、天然マグロの中トロ食べ放題に加え、通常は流通しにくい骨付きマグロの中落ちがそのまま豪快に提供される特別メニューも登場します。

骨のまわりに残る中落ちをスプーンで好きな量だけこそぎ取り、そのまま味わうも良し、ネギや海苔と合わせて自分好みにアレンジするも良し。"骨付き"がテーブルに乗る豪快さや、"自分で削る"という体験など、食べるだけじゃない特別な時間も楽しめるメニューです。

各日数量限定のため、当日の提供数が上限に達した場合は終了となります。

「骨付きマグロの中落ち」の提供は、「天然マグロの中トロ」の提供期間と異なる場合があります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部