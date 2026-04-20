豊田ルナ、ビキニ姿で美ボディ全開
【モデルプレス＝2026/04/20】女優の豊田ルナが、4月20日発売の「週刊プレイボーイ」18号（集英社）に登場。美しいボディを披露している。
【写真】23歳元ウルトラマンヒロイン、美谷間くっきり
豊田は、アイドルグループ「AND CaaaLL（アンドコール）」に所属。担当色はライラックパープル。ライブなど精力的に活動する一方で、TikTokや日本テレビ公式ショートドラマ「毎日はにかむ僕たちは。」のメインキャストとしても出演中だ。
今号では、ビキニ姿で美しいバストを披露。色気のある表情で魅了している。
今号の表紙は十味。そのほか、逢田珠里依、石田千穂、奥津マリリ、杉井みぃ、ときちゃんらも登場する。（modelpress編集部）
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【写真】23歳元ウルトラマンヒロイン、美谷間くっきり
◆豊田ルナ、美ボディ披露
豊田は、アイドルグループ「AND CaaaLL（アンドコール）」に所属。担当色はライラックパープル。ライブなど精力的に活動する一方で、TikTokや日本テレビ公式ショートドラマ「毎日はにかむ僕たちは。」のメインキャストとしても出演中だ。
今号では、ビキニ姿で美しいバストを披露。色気のある表情で魅了している。
◆表紙は十味
今号の表紙は十味。そのほか、逢田珠里依、石田千穂、奥津マリリ、杉井みぃ、ときちゃんらも登場する。（modelpress編集部）
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