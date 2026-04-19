LILY BROWN LingerieのカップインTシャツ新作♡骨格別で叶える理想シルエット

自分にぴったり似合うTシャツが欲しい方に朗報♡LILY BROWN Lingerieから、骨格診断に基づいたカップインTシャツが登場しました。体型ごとの特徴を活かした設計で、自然にスタイルアップを叶えてくれるのが魅力。さらに冷感素材で着心地も快適な、これからの季節に頼れるアイテムです。

骨格別で選べる新発想Tシャツ

今回の「カップインTシャツ」は、骨格診断士・真船恵さん監修のもと開発された新しいアプローチのアイテム。

骨格WAVE・STRAIGHT・NATURALそれぞれの体型に合わせて、シルエットやネックライン、着丈など細部まで設計されています。

自分の骨格に合った一枚を選ぶことで、バランスよく美しいスタイルを実現します。

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タイプ別デザインの特徴

骨格別カップインT：ウェーブ

価格：8,910円

コンパクトなシルエットと高めの重心設計で、華奢でやわらかな印象に。袖や裾の工夫で立体感をプラスし、スタイルアップ効果を発揮します。

カラー：OWHT（サイズ：フリーサイズ※B～Dカップ・アンダー65～70推奨）

骨格別カップインT：ストレート

価格：8,910円

広めのネックラインでデコルテをすっきり見せ、メリハリのあるボディラインを引き立てるデザイン。シンプルながらも洗練された印象に仕上がります。

カラー：OWHT（サイズ：フリーサイズ※B～Dカップ・アンダー65～70推奨）

骨格別カップインT：ナチュラル

価格：8,910円

ゆとりのあるシルエットと抜け感のあるネックで、リラックスした大人スタイルに。気になる部分を自然にカバーしつつ、こなれ感を演出します。

カラー：OWHT（サイズ：フリーサイズ※B～Dカップ・アンダー65～70推奨）

快適さも叶える機能素材

すべてのアイテムに持続冷感ポリエステル「エバークール」素材を使用。暑い季節でもひんやりとした着心地をキープし、デイリーにも快適に着用できます。

カップイン仕様でインナーいらずなのも嬉しいポイント。仕事にもプライベートにも活躍する万能トップスです。

LILY BROWN Lingerieで理想の一枚を♡

LILY BROWN LingerieのカップインTシャツは、自分の骨格にフィットすることで自然な美しさを引き出してくれるアイテム。

着るだけでバランスよく整い、毎日のコーディネートがぐっと楽しくなります。自分らしさを大切にしたい方は、ぜひチェックしてみてください♪