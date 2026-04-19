俳優の三浦翔平（３７）が１９日、中山競馬場で行われた「第８６回皐月賞」の表彰式プレゼンターを務め、レース終了後にパドックでトークショーを行った。

東京都調布市出身のため、幼少期に東京競馬場に行ったことがあるというが、中山競馬場は初めて。「始まる前の熱気やお客さんの歓声がすごいですね。（競馬に）ハマりそうです。ボートレースはやったことがあったんですけれど、何を買えばいいか分からず教えてもらいました」とＧ１の熱気に感動していた。

これからやってみたい役を問われると、「ロイヤルファミリー２がもしあったら出たいですね」と、昨秋に放送された競馬を題材として日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（ＴＢＳ系）への出演を希望。しかし身長１８１センチの三浦は、「ただジョッキー役はできないですね…体重制限があるので。オーナー役か調教師役で！」と、オファーを心待ちにしていた。

もし自身が馬主になったら、つけたい馬名はあるかと問われると、「すでにショウヘイがいるので…」と苦笑い。しかし２０年に主演した配信ドラマ「会社は学校じゃねぇんだよ 新世代逆襲編」の主題歌が「Ｆｏｒｅｖｅｒ Ｙｏｕｎｇ ｆｅａｔ． ＵＶＥＲｗｏｒｌｄ」だったことに触れ、「僕が出たＡＢＥＭＡのドラマ主題歌が『フォーエバーヤング』だったので、ずっと注目しています」と笑顔。日本調教馬として初めてＢＣクラシックを制し、サウジＣを連覇したダート最強馬を応援していることを明かしていた。