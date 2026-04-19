◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル、良）

クラシックの１冠目に１８頭が出走し、武豊騎手と初コンビの１５番人気のロードフィレール（牡３歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父キズナ）は１７着だった。武豊騎手は同レース歴代単独２位の３０回目の騎乗（１位は横山典弘騎手の３１回）。これまで１９９３年ナリタタイシン、２０００年エアシャカール、０５年のディープインパクトで勝っている。なお、同馬は若葉Ｓで２着になって優先出走権を獲得し、今回のＧ１に臨んでいた。

松山弘平騎手が騎乗した１番人気のロブチェン（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ワールドプレミア）がクラシック初制覇となった。

勝ち時計の１分５６秒５は２０２４年の紫苑Ｓでクリスマスパレードがマークした１分５６秒６を上回るコースレコード。また、２０２５年にミュージアムマイルがマークした１分５７秒０を上回るレースレコードとなった。日本ダービー・Ｇ１（５月３１日）で２冠目となるか、注目される。

２着は４番人気のリアライズシリウス（津村明秀騎手）。３着は９番人気のライヒスアドラー（佐々木大輔騎手）だった。

武豊騎手（ロードフィレール＝１７着）「１、２コーナーでかかってしまい、悪いリズムのレースになってしまいました」

横山武史騎手（アルトラムス＝１８着）「調教に乗せてもらって、本当にすごくいい馬で、本当に良くなるのは古馬になってからだと思いますが、背中がすごく良かったので、チャンスはあると思っていました。スタートが決まって多少、外を回らされるきつい競馬になったとは言え、３コーナーでは手応えがなかったです。４コーナーでは変なしぐさをしていて、落馬寸前のところもありましたし、ちょっと不可解ですね。距離かもしれませんし、距離だけじゃない気もします」