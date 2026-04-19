【100万円が返済不要】北海道大学の奨学金制度が「宝くじ」と話題に。参加費タダの“神イベント”を実施する狙いとは
―［貧困東大生・布施川天馬］―
突然ですが、みなさんは宝くじが当たったらどうしますか？
豪遊する、投資に回す、借金を返す……妄想するのは自由で楽しいですよね。
ですが、合理的に考えれば、宝くじほど「コスパの悪い」ものはありません。還元率を見れば、買った瞬間に半分近くの価値が消滅する「ほぼ必ず損をするギャンブル」であり、いわば「愚者の税金」とも言えます。
しかし、もし仮に「コストがほぼゼロで、絶対に損をしない宝くじ」があったとしたら？
いやいや、そんな都合のいい話があるわけない……そんな予想を裏切ったのが、先日発表された「北海道大学×JIG-SAW（ジグソー）奨学金」です。
◆北海道大学×JIG-SAW（ジグソー）奨学金とは
概要は極めてシンプル。
「使途不問」「返済不要」の100万円が、抽選と選考を突破した4名に給付されます。応募にかかる時間はわずか1分程度。
もちろん、貰いっぱなしではなく、「サイエンスフェスタ2026(仮称)」での登壇報告を含む、定期的な研究進捗の報告が義務付けられます。
とはいえ、その程度の義務は、どの奨学金でも似たようなもの。
特筆すべきは、応募資格が実質「現役北大生」と非常に緩いにもかかわらず、「応募者多数の場合は、抽選等で先行イベント参加者を決定」すると明記されていること。
乱暴に言うなら「たった1分の応募で、100万円が手に入るかもしれないガチャ」。もはや、回さない選択肢はあり得ません。
「実質応募で100万円もらえるかもだなんて、すごい！」と感じられたでしょう。
しかし、「すごい！」だけで思考停止してしまうと、この奇妙な奨学金制度の背後に隠された、重要なリスクを見落としかねません。「うまい話に隠された裏側」を推測します。
◆企業が「タダでカネを配る」意味
世の中、お金を稼ぐことが血を吐くほど大変なのは、大人なら誰しもが実感しているはず。
日本一最低賃金が高い東京都ですら、たった1万円を稼ぐにしても朝から晩まで働かなければいけない。ましてや、100万円なんて……。
資本主義において「100万円」は巨額。これほどのカネを掴むには、とてつもない労力と知恵が要求されます。
だからこそ、冷静に逆算してみてください。利益を追求するマシーンであるはずの企業が、見ず知らずの学生に「タダでカネを配る」のはなぜか。
それは、必ず払った金額以上の「価値」を見込んでいるからではないでしょうか？
もっとも分かりやすいのは「広告」でしょう。
100万円を4人に配って、合計400万円。これで「使途不問の100万円ガチャをやるヤバい企業があるぞ」と北大生やSNS界隈で話題になるなら安いもの。
個人単位では大金ですが、企業の採用PRやブランディングの費用として見れば、400万円はむしろ破格レベルの安値なのです。
実際に、Xでは連日「北大宝くじ」として話題が沸騰していますから、「JIG-SAW社の広告」としてみるなら大成功といえるでしょう。
さらに、この「使途不問の100万円ガチャ」という座組みそのものが、JIG-SAWの掲げる「新たな挑戦」であり、「フロンティア精神」を強烈にアピールする材料になっています。
「うちは既存のレールに乗らない、こういう型破りなことを平気でやる会社だぞ」と言いふらすより、よっぽど自社のカルチャーを売り込める、極めて合理的なパフォーマンスです。
◆100万円の「限界」を知る者だけが勝つ
企業側が型破りなスタンスを見せている以上、当然ながら学生側にも「型破りな何か」が期待されていると察するべき。
ただ単に「100万円でハワイに行って豪遊します」なんて凡庸極まりない発想なんて、企業は求めていません。
突然ですが、みなさんは宝くじが当たったらどうしますか？
豪遊する、投資に回す、借金を返す……妄想するのは自由で楽しいですよね。
ですが、合理的に考えれば、宝くじほど「コスパの悪い」ものはありません。還元率を見れば、買った瞬間に半分近くの価値が消滅する「ほぼ必ず損をするギャンブル」であり、いわば「愚者の税金」とも言えます。
しかし、もし仮に「コストがほぼゼロで、絶対に損をしない宝くじ」があったとしたら？
◆北海道大学×JIG-SAW（ジグソー）奨学金とは
概要は極めてシンプル。
「使途不問」「返済不要」の100万円が、抽選と選考を突破した4名に給付されます。応募にかかる時間はわずか1分程度。
もちろん、貰いっぱなしではなく、「サイエンスフェスタ2026(仮称)」での登壇報告を含む、定期的な研究進捗の報告が義務付けられます。
とはいえ、その程度の義務は、どの奨学金でも似たようなもの。
特筆すべきは、応募資格が実質「現役北大生」と非常に緩いにもかかわらず、「応募者多数の場合は、抽選等で先行イベント参加者を決定」すると明記されていること。
乱暴に言うなら「たった1分の応募で、100万円が手に入るかもしれないガチャ」。もはや、回さない選択肢はあり得ません。
「実質応募で100万円もらえるかもだなんて、すごい！」と感じられたでしょう。
しかし、「すごい！」だけで思考停止してしまうと、この奇妙な奨学金制度の背後に隠された、重要なリスクを見落としかねません。「うまい話に隠された裏側」を推測します。
◆企業が「タダでカネを配る」意味
世の中、お金を稼ぐことが血を吐くほど大変なのは、大人なら誰しもが実感しているはず。
日本一最低賃金が高い東京都ですら、たった1万円を稼ぐにしても朝から晩まで働かなければいけない。ましてや、100万円なんて……。
資本主義において「100万円」は巨額。これほどのカネを掴むには、とてつもない労力と知恵が要求されます。
だからこそ、冷静に逆算してみてください。利益を追求するマシーンであるはずの企業が、見ず知らずの学生に「タダでカネを配る」のはなぜか。
それは、必ず払った金額以上の「価値」を見込んでいるからではないでしょうか？
もっとも分かりやすいのは「広告」でしょう。
100万円を4人に配って、合計400万円。これで「使途不問の100万円ガチャをやるヤバい企業があるぞ」と北大生やSNS界隈で話題になるなら安いもの。
個人単位では大金ですが、企業の採用PRやブランディングの費用として見れば、400万円はむしろ破格レベルの安値なのです。
実際に、Xでは連日「北大宝くじ」として話題が沸騰していますから、「JIG-SAW社の広告」としてみるなら大成功といえるでしょう。
さらに、この「使途不問の100万円ガチャ」という座組みそのものが、JIG-SAWの掲げる「新たな挑戦」であり、「フロンティア精神」を強烈にアピールする材料になっています。
「うちは既存のレールに乗らない、こういう型破りなことを平気でやる会社だぞ」と言いふらすより、よっぽど自社のカルチャーを売り込める、極めて合理的なパフォーマンスです。
◆100万円の「限界」を知る者だけが勝つ
企業側が型破りなスタンスを見せている以上、当然ながら学生側にも「型破りな何か」が期待されていると察するべき。
ただ単に「100万円でハワイに行って豪遊します」なんて凡庸極まりない発想なんて、企業は求めていません。