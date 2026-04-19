チェルシーはプレミアリーグ第33節でマンチェスター・ユナイテッドと対戦し、0-1で敗戦を喫した。



前節のマンチェスター・シティ戦に続き、ホームで連敗のチェルシー。リーグ戦では4連敗となっており、CL出場権獲得へ足踏み状態が続いている。



現在チェルシーは6位につけており、CL出場権を獲得できる5位のリヴァプールとは4ポイント差。しかしリヴァプールはまだ今節を戦っていないため、結果次第ではその差が7ポイントにまで広がる可能性がある。





少しでも勝ち点を積み重ねたい状況で4連敗と緊急事態のチェルシーだが、ユナイテッド戦で懸念材料が増えることに。新たな負傷者だ。ハムストリングの怪我から帰ってきたばかりのFWエステヴァン・ウィリアンはこの日17分に負傷交代を余儀なくされたが、英『Football.London』によると、リアム・ロシニアー監督は試合後に「彼はひどく落ち込んでいて、ハーフタイムには泣いていた。ハムストリングの怪我のようだ」とコメント。また85分には右サイドのガルナチョのクロスに飛び込んだエンソ・フェルナンデスが、着地の際に足を負傷。しばらく座り込んだ後、交代を要求した。エステヴァン同様、状況が心配される中、同監督は「ふくらはぎの怪我だと思う。痙攣だといいのだが、火曜日の試合には彼が必要だ」と、エンソの交代について話している。詳しい検査結果を待つ必要があるが、ユナイテッド戦ではジョアン・ペドロも負傷でメンバー外となっており、シーズン終盤で攻撃陣にも負傷者が増えてきたチェルシー。まだリーグ戦5試合を残しており、ブライトン、ノッティンガム・フォレスト、リヴァプール、トッテナム、サンダーランドと難敵との試合が待っている。さらに来週にはFAカップ準決勝のリーズ戦もあるが、チェルシーはこの試練を乗り越えられるか。