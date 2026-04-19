七五三掛龍也と吉澤閑也“しめしず”突撃動画を披露！「イケメン丸出し」「しめしずデートありがとう」「ノーセット閑也くんかわいい」「手形はしめちゃんならでは」

【動画】七五三掛龍也と吉澤閑也が変装ナシで渋谷に降臨

Travis Japanの公式Instagramでは、メンバーの七五三掛龍也と吉澤閑也がCDショップを訪れた時の動画や写真を公開した。

■Travis Japanの七五三掛龍也と吉澤閑也が渋谷のCDショップに降臨

この日の七五三掛は艶のある黒ジャケットにデニムを合わせたカジュアルスタイル。吉澤も黒パーカーにロゴ入りTシャツを合わせ、黒のパンツでまとめたブラックコーデで登場。

「突撃してきた」と綴ったように、東京・渋谷にあるCDショップを訪れた時の動画を披露した。七五三掛が「渋谷です」と切り出すと復唱する吉澤。「突撃してきます」と訪問前の動画を披露した。

4月15日にリリースしたTravis Japan2枚目のシングル『陰ニモ日向ニモ』の発売週ということもあり、店舗ではTravis Japanのメンバーの大きなパネルやCDのディスプレイがなされていた。

七五三掛は自身のパネルにサインをした他、手を当て、ペンで大きくなぞって手形を刻む。その手形に自身の手を合わせた吉澤。実際の売り場を見て回り、発売週の雰囲気を味わったようだ。

この投稿には「しめしずかわいい」「しめしずデートを見せてくれてありがとう」「カップルすぎて愛おしい」「イケメン丸出しで来てたんだ」とペアでの登場を喜ぶ声が寄せられた他、「ノーセット閑也くんかわいい」「手形はしめちゃんならでは」とそれぞれの行動にもコメントが寄せられていた。

■動画：七五三掛龍也と吉澤閑也が渋谷のCDショップで記念撮影

■写真：吉澤閑也も自身のInstagramで報告