シルバニアファミリーの″水″が可愛すぎるとSNSで話題。「世界一かわいいお水」「毎日洗って使いたい」

近年、シルバニアファミリーを愛でる"シル活"に夢中になる大人が増えています。

そんな中、2026年4月17日現在、関連商品の「ペットボトルウォーター」が可愛すぎると、SNSで大きな話題となっています。

愛おしさが溢れる新パッケージ

「世界一かわいいお水」「かわいすぎて毎日洗って使いたい」「これは捨てられない」「1度で良いから見てみたい」といったコメントや、実際の写真とともに購入報告が相次いでいるのが、「シルバニアファミリー ペットボトルウォーター 300ml」です。

全国にあるシルバニアファミリー専門店「シルバニアファミリー森のお家」公式Xとインスタグラムでは25年12月12日に、デザインがリニューアルした新入荷アイテムとして紹介されています。

新デザインのミネラルウォーター（非加熱天然水）は、シルバニアファミリーの赤ちゃんたちが一面に並んだパッケージです。

コロンと小さなフォルムに、真っ直ぐなつぶらな瞳、パステルカラーを基調とした柔らかいカラーと、個性豊かな可愛さをもつ赤ちゃんがズラリ。あなたの推しキャラが隠れているかも......？

価格は、1本200円です。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）