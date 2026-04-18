おごってもらうデートで、男性より高いメニューを選ぶのはアリ？600円でモメた女性の後悔
これまで3000人以上の男女の相談に乗ってきた、恋愛・婚活アドバイザーの菊乃です。髪もボサボサで化粧もしない“完全なる非モテ”から脱出した経験を活かし、多くの方々の「もったいない」をご指摘してきました。誰も言ってくれない「恋愛に役立つリアルな情報」をお伝えします。
今回は、たびたび論争になる「デート代の支払い」問題です。
◆高級ホテルでの初デートでケーキを注文
一般社会では、男女とも「デート代は割り勘でもOK」派が増えてきています（後述）。ですが結婚相談所では、デート代、特に初回デートは男性が払うようルール化または推奨しているところが多いのです。
そんななか、結婚相談所で働いている知り合いが、“問題行動”が多い女性会員について困っていると話していました。
そこそこ人気があった30代女性らしいのですが、「お見合いで高い飲食を注文する」いう苦情が、お見合い相手の男性会員から来たのです。
彼女の言い分では、最初にお見合いした男性から「ケーキもあるけどどう？」と提案されたので、遠慮なくケーキを注文したとのこと。場所はホテルのラウンジでした。
東京都内の高級ホテルだと、コーヒー1杯2200円ほどすることもあります。ケーキセットだと4000〜5000円するのもザラです。
彼女はその後のお見合いでも、同じランクのホテルで「ケーキもいい?」と自分から要望。男性は仕方なく「どうぞ」と答えたけれど、その後のお見合いを彼女からお断りされたため、不服に思い結婚相談所に報告したそうです。その男性が注文したのはアイスティー1杯でした。
男性からしたら、まるでメシ目（食事目的の女性のこと）ですが、他の男性たちにも同様の行動をしていたそうです。
彼女に注意したところ、豪華な内装や豪華なケーキに心躍って、うっかり注文してしまったと謝罪がありました。ですが、その後、彼女のほうから結婚相談所を退会したそうです。
◆セコイ？600円高いだけで男性からクレームが
前述の例は悪質だと思うけれど、悪意なく微妙なラインでモメることもあります。
麻衣さん（29歳・仮名／年収300万円台）は結婚相談所に登録してすぐに申込が殺到し、週末は1日2〜3件のお見合いが入る日もあったそうです。
ある土曜日の16時に、東京駅直結のホテルのラウンジでお見合いがありました。その日は日中にもお見合いがあり、コーヒーの飲み過ぎで気持ち悪くなっていたとか。
相手の男性（32歳・年収500万円台）は、オレンジジュース（1600円）を注文。麻衣さんはこれまでお見合いでは大体コーヒーや紅茶（このホテルでは1900円）を注文していましたが、この日はロイヤルミルクティー（2200円）を注文しました。支払いは男性です。
男性は口数が少なく、お見合いは盛り上がったとは言えなかったそうです。
お見合い後、結婚相談所に男性からクレームがありました。「麻衣さんが高い飲み物を頼んだ」といった内容です。
なお、お見合い場所は麻衣さんが決めたわけではなく結婚相談所が決めています。麻衣さんに悪意がなかったことは結婚相談所にもわかってもらえましたが、次からメニューの価格をみて「相手より高いものは注文しないようにしよう」と思ったそうです。
◆婚活では「相手より高くない」が無難なワケ
前述のとおり、婚活の初デートやお見合いは男性が支払うことがほとんどです。男性より高いものは頼むべきではないのでしょうか？
・500〜600円高い程度ならいいのでは？
・そんなことで文句を言うような男性とは結婚しなくて正解
こんな意見もありそうですね。
私は、婚活サービスの出会いであればできる限り同じくらいの価格帯にして、可能な限り高いものを注文しないのが無難だと思います。
今回は、たびたび論争になる「デート代の支払い」問題です。
◆高級ホテルでの初デートでケーキを注文
一般社会では、男女とも「デート代は割り勘でもOK」派が増えてきています（後述）。ですが結婚相談所では、デート代、特に初回デートは男性が払うようルール化または推奨しているところが多いのです。
そこそこ人気があった30代女性らしいのですが、「お見合いで高い飲食を注文する」いう苦情が、お見合い相手の男性会員から来たのです。
彼女の言い分では、最初にお見合いした男性から「ケーキもあるけどどう？」と提案されたので、遠慮なくケーキを注文したとのこと。場所はホテルのラウンジでした。
東京都内の高級ホテルだと、コーヒー1杯2200円ほどすることもあります。ケーキセットだと4000〜5000円するのもザラです。
彼女はその後のお見合いでも、同じランクのホテルで「ケーキもいい?」と自分から要望。男性は仕方なく「どうぞ」と答えたけれど、その後のお見合いを彼女からお断りされたため、不服に思い結婚相談所に報告したそうです。その男性が注文したのはアイスティー1杯でした。
男性からしたら、まるでメシ目（食事目的の女性のこと）ですが、他の男性たちにも同様の行動をしていたそうです。
彼女に注意したところ、豪華な内装や豪華なケーキに心躍って、うっかり注文してしまったと謝罪がありました。ですが、その後、彼女のほうから結婚相談所を退会したそうです。
◆セコイ？600円高いだけで男性からクレームが
前述の例は悪質だと思うけれど、悪意なく微妙なラインでモメることもあります。
麻衣さん（29歳・仮名／年収300万円台）は結婚相談所に登録してすぐに申込が殺到し、週末は1日2〜3件のお見合いが入る日もあったそうです。
ある土曜日の16時に、東京駅直結のホテルのラウンジでお見合いがありました。その日は日中にもお見合いがあり、コーヒーの飲み過ぎで気持ち悪くなっていたとか。
相手の男性（32歳・年収500万円台）は、オレンジジュース（1600円）を注文。麻衣さんはこれまでお見合いでは大体コーヒーや紅茶（このホテルでは1900円）を注文していましたが、この日はロイヤルミルクティー（2200円）を注文しました。支払いは男性です。
男性は口数が少なく、お見合いは盛り上がったとは言えなかったそうです。
お見合い後、結婚相談所に男性からクレームがありました。「麻衣さんが高い飲み物を頼んだ」といった内容です。
なお、お見合い場所は麻衣さんが決めたわけではなく結婚相談所が決めています。麻衣さんに悪意がなかったことは結婚相談所にもわかってもらえましたが、次からメニューの価格をみて「相手より高いものは注文しないようにしよう」と思ったそうです。
◆婚活では「相手より高くない」が無難なワケ
前述のとおり、婚活の初デートやお見合いは男性が支払うことがほとんどです。男性より高いものは頼むべきではないのでしょうか？
・500〜600円高い程度ならいいのでは？
・そんなことで文句を言うような男性とは結婚しなくて正解
こんな意見もありそうですね。
私は、婚活サービスの出会いであればできる限り同じくらいの価格帯にして、可能な限り高いものを注文しないのが無難だと思います。