【新潟グルメ】地元民に愛される店主こだわりスープの「みそラーメン」【見附市】
見附市民に長年愛されている今年で34年になる『らあめん天山 見附店』。
天山の定番人気メニューと言えば、北海道の赤みそをベースにした特製ダレと動物&魚介のダブルスープを合わせた「ネギ辛赤味噌らあめん(1,210円/税込み)」。
麺の上には野菜や辛ネギが山盛りとインパクト大！調味料を多く入れずみそ自体のうまさを引き出しているスープは、みそのコクをしっかり感じれます。
自家製の中太麺はつるもち食感でピリッと感じる辛ネギと一緒に食べると、みそのマイルドさとコクとの相性抜群。豆板醤や唐辛子で味付けされた辛ネギがアクセントになり、食べ進めるたびに体がポカポカと温まります。
味噌ラーメンと2枚看板として人気を誇るのが、たっぷりの背脂をチャッチャした「背脂らあめん・醤油(935円/税込み)』。
麺はみそと同じ中太麺ですが、少しだけ硬めに仕上げているためコシがあってツルツルとしています。長岡産のキレのある醤油と煮干しのダシを感じるスープが、甘みのある背脂とベストマッチ。あっさりしていて脂のうまみを感じるのにくどくない絶妙なスープ･･･店主の佐藤さんいわく「たまたまうまくいった」スープだそう。
そんな店主の佐藤さんが2026年3月に見附市の商店街に新たなラーメン店をオープン。こちらのお店では、醤油・塩・みそ、すべてが生姜づくしという新たな可能性にチャレンジした一杯が味わえます。
見附を愛し、愛されるお店のこだわりのラーメン。みなさんもぜひ味わってみては？
●らあめん天山(てんざん) 見附店
新潟県見附市市野坪町64
問い合わせ先｜0258-62-1559
天山の定番人気メニューと言えば、北海道の赤みそをベースにした特製ダレと動物&魚介のダブルスープを合わせた「ネギ辛赤味噌らあめん(1,210円/税込み)」。
麺の上には野菜や辛ネギが山盛りとインパクト大！調味料を多く入れずみそ自体のうまさを引き出しているスープは、みそのコクをしっかり感じれます。
自家製の中太麺はつるもち食感でピリッと感じる辛ネギと一緒に食べると、みそのマイルドさとコクとの相性抜群。豆板醤や唐辛子で味付けされた辛ネギがアクセントになり、食べ進めるたびに体がポカポカと温まります。
麺はみそと同じ中太麺ですが、少しだけ硬めに仕上げているためコシがあってツルツルとしています。長岡産のキレのある醤油と煮干しのダシを感じるスープが、甘みのある背脂とベストマッチ。あっさりしていて脂のうまみを感じるのにくどくない絶妙なスープ･･･店主の佐藤さんいわく「たまたまうまくいった」スープだそう。
そんな店主の佐藤さんが2026年3月に見附市の商店街に新たなラーメン店をオープン。こちらのお店では、醤油・塩・みそ、すべてが生姜づくしという新たな可能性にチャレンジした一杯が味わえます。
見附を愛し、愛されるお店のこだわりのラーメン。みなさんもぜひ味わってみては？
●らあめん天山(てんざん) 見附店
新潟県見附市市野坪町64
問い合わせ先｜0258-62-1559