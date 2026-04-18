『スーパーガール』日本語吹替予告＆ビジュアル解禁 武内駿輔がスーパーマン続投、永瀬アンナを絶賛
4月18日は、スーパーマンが初登場した日として知られる「スーパーマンの日」。この記念すべき日に、スーパーマンの“血縁”として知られるスーパーガール／カーラ・ゾー＝エルが主人公の新作映画『スーパーガール』（6月26日、日米同時公開）の続報として、日本語吹替版30秒予告と日本版本ビジュアルが解禁。あわせて、スーパーマン／クラーク・ケント役の日本語吹替を武内駿輔が前作に続いて担当することも発表された。
【動画】『スーパーガール』日本語吹替版30秒予告
昨年公開された『スーパーマン』（2025年）は世界興収6億ドル超のヒットを記録し、ジェームズ・ガンが再構築を進めるDCユニバース（DCU）の“復活”を象徴する一作となった。本作は、その系譜を継ぐ作品。ジェームズ・ガン率いるDCスタジオが製作し、監督は『アイ,トーニャ 史上最大のスキャンダル』『クルエラ』のクレイグ・ギレスピーが務める。
主人公のスーパーガール／カーラ・ゾー＝エルを演じるのは、ドラマ『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』で知られるミリー・オールコック。日本語吹替では永瀬アンナが担当する。さらに、ジェイソン・モモアが宇宙最凶の賞金稼ぎロボ役で出演するほか、スーパードッグのクリプトも再登場する。
日本語吹替版予告は、永瀬と武内の声が映像に重なることで、カーラの揺れる感情や覚悟、そしてクラークの優しさが、よりダイレクトに伝わってくる。
冒頭、モニター越しにスーパーマン／クラーク・ケント（デイビッド・コレンスウェット）が登場。「いつごろ地球に戻ってくる？」「ひとりで寂しくないかって」とカーラを気遣う様子が描かれ、ふたりの血縁だけでは語れない絆が垣間見える。一方カーラは、唯一の心の拠り所である愛犬クリプトに「あなたさえいればいい」と語りかけ、“相棒”とのかけがえのない信頼関係を感じさせる。
やがて、「愛する者のために 私は戦う」というコピーとともに、物語は宇宙規模の戦いへと発展。家族の仇を討つため復讐の旅に出ていたルーシー（イヴ・リドリー）、さらに宇宙最凶の賞金稼ぎロボ（ジェイソン・モモア）も絡んできて、アクションとドラマが交錯する展開が映し出される。
日本版本ビジュアルには「ぶちかます。」のコピーとともに、ヒーロー着地を決めるスーパーガールの姿を配置。普段は自堕落気味に、愛犬クリプトと自分らしくゆるく生きる彼女が、クリプトの危機に際して立ち上がりヒーローとして覚醒する、その爆発的な変化と、定型的なヒーロー像には収まらない、型破りで規格外な個性が際立つ一枚になっている。
■永瀬アンナ（スーパーガール／カーラ・ゾー＝エル役）のコメント
再びスーパーガールの役を演じられると聞いたときは、本当にうれしかったです！スーパーガールは、人の目をあまり気にしない自由さがあって、そこがすごく魅力的だなと思っています。愛犬クリプトと戯れるシーンではかわいらしさもあったり、のんきに見える瞬間もあれば、バトルではしっかりとかっこよく決める。その緩急がとても面白いですし、素敵だなと思っています！
前作『スーパーマン』では少しだけの登場で、お酒に酔っぱらっている姿しか見られていないので（笑）、今作での活躍が楽しみです。愛犬クリプトのために奮闘する姿や、物語をともにする少女ルーシーとの関係性など、どんな展開が待っているのかとても気になっています。
新生DCユニバースの新たな一作として、オリジナリティあふれる作品になっているのではないかと、心から楽しみです！
■武内駿輔（スーパーマン／クラーク・ケント役）のコメント
スーパーマン役続投のお話をいただいた時、素直にすごくうれしかったです。前作『スーパーマン』公開の翌年に『スーパーガール』が公開されるとは思っていなかったので、そのスピード感にはかなり驚きました。
今作では、スーパーガールとクリプトの関係性がどのように描かれるのかがとても楽しみで、スーパーマンとはまた違うコンビ感が見られるのではないかと注目しています。スーパーガールとスーパーマンがどのように関わっていくのかも、とても楽しみです！
ほかには、ジェイソン・モモアさん演じるロボも印象的ですね。予告には共闘するようなシーンもありましたが、味方なのか敵なのかわからない謎めいた存在感で気になります。前作にも増して、今回もまたクセのあるキャラクターたちが物語をより面白くしてくれそうです。
スーパーガール役の永瀬アンナさんは今大活躍されていて、まさに“声優界のスーパーガール”です！以前から吹き替え作品にも挑戦してほしいと思っていたので、本作が彼女にとっていいチャレンジになるといいなと、いとこのお兄ちゃん役として応援しております！
昨年公開された『スーパーマン』（2025年）は世界興収6億ドル超のヒットを記録し、ジェームズ・ガンが再構築を進めるDCユニバース（DCU）の“復活”を象徴する一作となった。本作は、その系譜を継ぐ作品。ジェームズ・ガン率いるDCスタジオが製作し、監督は『アイ,トーニャ 史上最大のスキャンダル』『クルエラ』のクレイグ・ギレスピーが務める。
主人公のスーパーガール／カーラ・ゾー＝エルを演じるのは、ドラマ『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』で知られるミリー・オールコック。日本語吹替では永瀬アンナが担当する。さらに、ジェイソン・モモアが宇宙最凶の賞金稼ぎロボ役で出演するほか、スーパードッグのクリプトも再登場する。
日本語吹替版予告は、永瀬と武内の声が映像に重なることで、カーラの揺れる感情や覚悟、そしてクラークの優しさが、よりダイレクトに伝わってくる。
冒頭、モニター越しにスーパーマン／クラーク・ケント（デイビッド・コレンスウェット）が登場。「いつごろ地球に戻ってくる？」「ひとりで寂しくないかって」とカーラを気遣う様子が描かれ、ふたりの血縁だけでは語れない絆が垣間見える。一方カーラは、唯一の心の拠り所である愛犬クリプトに「あなたさえいればいい」と語りかけ、“相棒”とのかけがえのない信頼関係を感じさせる。
やがて、「愛する者のために 私は戦う」というコピーとともに、物語は宇宙規模の戦いへと発展。家族の仇を討つため復讐の旅に出ていたルーシー（イヴ・リドリー）、さらに宇宙最凶の賞金稼ぎロボ（ジェイソン・モモア）も絡んできて、アクションとドラマが交錯する展開が映し出される。
日本版本ビジュアルには「ぶちかます。」のコピーとともに、ヒーロー着地を決めるスーパーガールの姿を配置。普段は自堕落気味に、愛犬クリプトと自分らしくゆるく生きる彼女が、クリプトの危機に際して立ち上がりヒーローとして覚醒する、その爆発的な変化と、定型的なヒーロー像には収まらない、型破りで規格外な個性が際立つ一枚になっている。
■永瀬アンナ（スーパーガール／カーラ・ゾー＝エル役）のコメント
再びスーパーガールの役を演じられると聞いたときは、本当にうれしかったです！スーパーガールは、人の目をあまり気にしない自由さがあって、そこがすごく魅力的だなと思っています。愛犬クリプトと戯れるシーンではかわいらしさもあったり、のんきに見える瞬間もあれば、バトルではしっかりとかっこよく決める。その緩急がとても面白いですし、素敵だなと思っています！
前作『スーパーマン』では少しだけの登場で、お酒に酔っぱらっている姿しか見られていないので（笑）、今作での活躍が楽しみです。愛犬クリプトのために奮闘する姿や、物語をともにする少女ルーシーとの関係性など、どんな展開が待っているのかとても気になっています。
新生DCユニバースの新たな一作として、オリジナリティあふれる作品になっているのではないかと、心から楽しみです！
■武内駿輔（スーパーマン／クラーク・ケント役）のコメント
スーパーマン役続投のお話をいただいた時、素直にすごくうれしかったです。前作『スーパーマン』公開の翌年に『スーパーガール』が公開されるとは思っていなかったので、そのスピード感にはかなり驚きました。
今作では、スーパーガールとクリプトの関係性がどのように描かれるのかがとても楽しみで、スーパーマンとはまた違うコンビ感が見られるのではないかと注目しています。スーパーガールとスーパーマンがどのように関わっていくのかも、とても楽しみです！
ほかには、ジェイソン・モモアさん演じるロボも印象的ですね。予告には共闘するようなシーンもありましたが、味方なのか敵なのかわからない謎めいた存在感で気になります。前作にも増して、今回もまたクセのあるキャラクターたちが物語をより面白くしてくれそうです。
スーパーガール役の永瀬アンナさんは今大活躍されていて、まさに“声優界のスーパーガール”です！以前から吹き替え作品にも挑戦してほしいと思っていたので、本作が彼女にとっていいチャレンジになるといいなと、いとこのお兄ちゃん役として応援しております！