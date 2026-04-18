引退発表りくりゅうへ 高橋成美が“愛ある投稿” 後輩ゆなすみも「大好き」「超かっこいい先輩！」
りくりゅうの演技は世界に感動を届けた(C)Getty Images
名ペアがその輝かしい競技人生に幕を下ろす。
4月17日、フィギュアスケートペアの“りくりゅう”こと三浦璃来／木原龍一組は、公式SNSを更新。「競技人生には区切りをつけますが、私たちはやり切ったという気持ちでいっぱいで、悔いはありません。これまでのすべてが誇りであり、大切な財産です」などと綴り、現役引退を発表した。
【写真】「りくちゃんがお姉さんみたい」演技後のりくりゅうペアの様子をチェック
この大きな決断には、日本ペア界の仲間たちからも労いの声が続々。木原とのペアで2014年ソチ五輪に出場した高橋成美さんは、公式Xで三浦の投稿をリポストし、「これからもずっと応援します」とメガホンの絵文字を添えている。
他にも“ゆなすみ”こと後輩の長岡柚奈／森口澄士組が公式インスタグラムのストーリーズを更新しており、その中で長岡は、「たくさんの感動をありがとうございました」と感謝のメッセージ。ハートの絵文字とともに、「璃来ちゃん龍一くんのスケートが大好きです」と深い敬意を示した。
さらに森口は、「璃来ちゃん龍一くん、僕たちの超かっこいい先輩！超濃厚な現役人生お疲れ様でした！！！」と力強く記述。「お二人のこれからも全力で応援しています！大好きですっ！！！」と続け、先輩への愛を爆発させている。
日本ペアの歴史を大きく塗り替えた三浦／木原組。その輝かしい軌跡は、これからも多くの人の記憶に残り続けるはずだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。