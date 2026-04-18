引退発表りくりゅうへ　高橋成美が“愛ある投稿” 　後輩ゆなすみも「大好き」「超かっこいい先輩！」

りくりゅうの演技は世界に感動を届けた(C)Getty Images

名ペアがその輝かしい競技人生に幕を下ろす。

4月17日、フィギュアスケートペアの“りくりゅう”こと三浦璃来／木原龍一組は、公式SNSを更新。「競技人生には区切りをつけますが、私たちはやり切ったという気持ちでいっぱいで、悔いはありません。これまでのすべてが誇りであり、大切な財産です」などと綴り、現役引退を発表した。

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この大きな決断には、日本ペア界の仲間たちからも労いの声が続々。木原とのペアで2014年ソチ五輪に出場した高橋成美さんは、公式Xで三浦の投稿をリポストし、「これからもずっと応援します」とメガホンの絵文字を添えている。

他にも“ゆなすみ”こと後輩の長岡柚奈／森口澄士組が公式インスタグラムのストーリーズを更新しており、その中で長岡は、「たくさんの感動をありがとうございました」と感謝のメッセージ。ハートの絵文字とともに、「璃来ちゃん龍一くんのスケートが大好きです」と深い敬意を示した。