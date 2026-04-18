長崎県警は１７日、同県の離島・対馬、壱岐両市の海岸で昨年１０〜１２月、麻薬「ケタミン」の入った四つの袋（計約４キロ・グラム）が相次いで見つかったと発表した。

韓国・済州島（チェジュド）の海岸でもケタミンとみられる麻薬の発見が相次いでいる。県警は海外から漂着した可能性もあるとみている。

県警の発表では、昨年１０月１２日、対馬市の海岸で中国語や「Ｃｈｉｎａ ｔｅａ」といった文字が書かれた茶袋を住民が発見。同様の袋は同１６日に同市の海岸で、同年１２月５、１９日には壱岐市の海岸でも見つかった。中身はそれぞれ白い結晶約１キロ・グラムで、県警の鑑定でケタミンと判明した。

韓国の捜査関係者によると、韓国南部の済州島の海岸で昨年９月〜今年３月に２０回、計３７キロ・グラムのケタミンとみられる麻薬が見つかり、緑色や銀色の茶袋に１キロ・グラムずつ入っていた。昨年７月に台湾西部の海上で確認された大量のケタミンの包装と似ており、台湾周辺から潮流に乗って流れ着いた可能性があるという。

長崎県警組織犯罪対策課は「海辺で違法薬物と疑われる物を見つけた場合は触らず、１１０番か近くの警察署に届け出てほしい」と呼びかけている。