くびれ女王・林ゆめが令和に放つ「平成ギャル」。部屋での艶姿にドキドキが止まらない【週刊SPA!】

『週刊SPA!』4月21日号は4月14日に発売！

推し撮：林ゆめ

テーマ：平成ギャル

ロケ地：ゲームセンター

衣装：ルーズソックス+三角ビキニ

林ゆめ ©撮影／高橋慶佑 ヘアメイク／小林都志乃 スタイリング／毛塚由恵

「くびれ女王」として不動の人気を誇る林ゆめが、セクシーな平成ギャルへと大胆に変貌を遂げた。

ロケーションはゲームセンター。ルーズソックスに三角ビキニという、当時のトレンドを再解釈した大胆な衣装に身を包む。圧倒的な美貌と、鍛え上げられたくびれのコントラストは圧巻だ。ゲームセンターやプライベートな部屋で見せる、彼女の艶やかな姿。令和に蘇った、最強の平成ギャルから目が離せない。

林ゆめ ©撮影／高橋慶佑 ヘアメイク／小林都志乃 スタイリング／毛塚由恵

【プロフィール】

林ゆめ

1995年、北海道生まれ。T168 B84 W58 H87

「世界で最も美しい顔100人」に複数年ノミネート。「レースクイーン・オブ・ザ・イヤー」の受賞や『ラブパワーキングダム 2 』出演など、多方面で活躍。’21年から「ふらの観光親善大使」。

最新情報はX（@H_yume_1018）やInstagram（@___yuume.18）をチェック！

【画像クレジット】撮影／高橋慶佑 ヘアメイク／小林都志乃 スタイリング／毛塚由恵

●その他収録ラインナップ

『週刊SPA!』4月21日号は4月14日に発売！

4月14日発売『週刊SPA!』4月21日号表紙

［闇落ち社員］の生態 多国籍化するパパ活の実態 ［2億円が眠る廃墟］の真相 中国のコスプレ政策［新中式］の正体 ［昭和式で働きたい！］若者が増加中 【インタビュー】亀田興毅／ボクシングプロモーター