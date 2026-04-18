くびれ女王・林ゆめが令和に放つ「平成ギャル」。部屋での艶姿にドキドキが止まらない【週刊SPA!】
『週刊SPA!』4月21日号は4月14日に発売！
推し撮：林ゆめ
テーマ：平成ギャル
ロケ地：ゲームセンター
衣装：ルーズソックス+三角ビキニ
「くびれ女王」として不動の人気を誇る林ゆめが、セクシーな平成ギャルへと大胆に変貌を遂げた。
ロケーションはゲームセンター。ルーズソックスに三角ビキニという、当時のトレンドを再解釈した大胆な衣装に身を包む。圧倒的な美貌と、鍛え上げられたくびれのコントラストは圧巻だ。ゲームセンターやプライベートな部屋で見せる、彼女の艶やかな姿。令和に蘇った、最強の平成ギャルから目が離せない。
【プロフィール】
林ゆめ
1995年、北海道生まれ。T168 B84 W58 H87
「世界で最も美しい顔100人」に複数年ノミネート。「レースクイーン・オブ・ザ・イヤー」の受賞や『ラブパワーキングダム 2 』出演など、多方面で活躍。’21年から「ふらの観光親善大使」。
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【画像クレジット】撮影／高橋慶佑 ヘアメイク／小林都志乃 スタイリング／毛塚由恵