猫にドーナツのおもちゃをあげてみたら…数時間後→まさかの『尊すぎる光景』に２万いいね「ちゃんと使ってて可愛い」「すっかり相棒だね」
飼い主さんがドーナツのおもちゃを猫さんにあげたところ…。おもちゃでまったりする猫さんの姿が可愛すぎて、見ているだけで癒やされます！
話題となっている投稿は、記事執筆時点で39万表示を突破し、「ちゃんと使ってて可愛い、、」「ハチワレさん可愛い」といったコメントが寄せられました。
【写真：猫にドーナツのおもちゃをあげてみたら…数時間後→まさかの『尊すぎる光景』】
ドーナツはすでに相棒
Xアカウント「いあ」に投稿されたのは、100均にあった"ドーナツのおもちゃ"をハチワレ猫の「もずく」くんにプレゼントした後の様子。飼い主さんが一目ぼれしたドーナツのおもちゃをあげると、もずくくんも喜んでくれたそうです。
もずくくんもドーナツに一目ぼれしたのか、飼い主さんがプレゼントして数時間後には、ドーナツにベッタリだったのだとか。その後もドーナツをギュッと掴んだまま眠ったり、器用に枕にして眠ったり…。数時間でドーナツにメロメロになるもずくくん、可愛すぎますね！
お気に入りのドーナツを枕にしながら、大好きな飼い主さんにナデナデしてもらうのが、もずくくんの幸せの時間。たった数時間でドーナツを使いこなすもずくくんが、この先どういう使い方をするのか。ますます注目です！
ドーナツを上手く使いこなすもずくくんに胸キュン必至
ドーナツがお気に入りのもずくくんですが、そんなドーナツに目もくれずに飼い主さんに甘えてくることも。どれだけ大好きなおもちゃができても、飼い主さんのことが一番好きなもずくくんなのでした。
ドーナツのおもちゃでくつろぐもずくくんの姿には「こんなに気に入って枕にしてくれるなんて可愛すぎますね」「お値段以上の『映え』っぷり」といったコメントが寄せられました。
Xアカウント「いあ」では、今回ご紹介したもずくくんに加え、キジ猫の「ひじき」ちゃん、黒猫の「こんぶ」ちゃんの様子など、3匹それぞれの可愛い姿が投稿されております。
もずくくん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！
写真・動画提供：Xアカウント「いあ」さま
執筆：びわっこ
編集：ねこちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。