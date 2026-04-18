飼い主さんがドーナツのおもちゃを猫さんにあげたところ…。おもちゃでまったりする猫さんの姿が可愛すぎて、見ているだけで癒やされます！

話題となっている投稿は、記事執筆時点で39万表示を突破し、「ちゃんと使ってて可愛い、、」「ハチワレさん可愛い」といったコメントが寄せられました。

【写真：猫にドーナツのおもちゃをあげてみたら…数時間後→まさかの『尊すぎる光景』】

ドーナツはすでに相棒

Xアカウント「いあ」に投稿されたのは、100均にあった"ドーナツのおもちゃ"をハチワレ猫の「もずく」くんにプレゼントした後の様子。飼い主さんが一目ぼれしたドーナツのおもちゃをあげると、もずくくんも喜んでくれたそうです。

もずくくんもドーナツに一目ぼれしたのか、飼い主さんがプレゼントして数時間後には、ドーナツにベッタリだったのだとか。その後もドーナツをギュッと掴んだまま眠ったり、器用に枕にして眠ったり…。数時間でドーナツにメロメロになるもずくくん、可愛すぎますね！

お気に入りのドーナツを枕にしながら、大好きな飼い主さんにナデナデしてもらうのが、もずくくんの幸せの時間。たった数時間でドーナツを使いこなすもずくくんが、この先どういう使い方をするのか。ますます注目です！

ドーナツを上手く使いこなすもずくくんに胸キュン必至

ドーナツがお気に入りのもずくくんですが、そんなドーナツに目もくれずに飼い主さんに甘えてくることも。どれだけ大好きなおもちゃができても、飼い主さんのことが一番好きなもずくくんなのでした。

ドーナツのおもちゃでくつろぐもずくくんの姿には「こんなに気に入って枕にしてくれるなんて可愛すぎますね」「お値段以上の『映え』っぷり」といったコメントが寄せられました。

Xアカウント「いあ」では、今回ご紹介したもずくくんに加え、キジ猫の「ひじき」ちゃん、黒猫の「こんぶ」ちゃんの様子など、3匹それぞれの可愛い姿が投稿されております。

もずくくん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「いあ」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。