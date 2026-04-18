きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は上昇。ナスダック、Ｓ＆Ｐ５００は最高値を更新している。終値はダウ工業株３０種平均が８６８．７１ドル高の４万９４４７．４３ドル、ナスダック総合指数が３６５．７８高の２万４４６８．４８、Ｓ＆Ｐ５００が８４．７８高の７１２６．０６。



ナスダックは１３日連続上昇、S＆Pと共に連日の史上最高値を更新＝米国株概況



きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は上昇。イスラエルとレバノンの休戦を受けて、イランによるホルムズ海峡閉鎖解除が報じられ、株高、ドル安、原油安の動きが広がった。ダウ平均は一時４９，７１７ドルと前日比１，１００ドル超の上昇。午後にかけては週末を前にした利益確定の動きなどが重石となったが、８６８．７１ドル高で引けるなどしっかりの動き。



Ｓ＆Ｐ５００とナスダックもともに上昇し、昨日に続いて史上最高値を更新。ナスダックは１３日連続での上昇となった。



個別銘柄を見ると、ダウ平均採用銘柄は原油安を受けて石油メジャーのシェブロン＜CVX＞が２％超の下げとなり、その他小幅安銘柄も見られたが、ほとんどは買いが優勢。医薬品のメルク＜MRK＞、ホームセンターのホームデポ＜HD＞、塗料のシャーウィン＜SHW＞などは３％を超える上昇。



マグニフィセントセブンは総じてしっかり。テスラ＜TSLA＞が３％超えとなったほか、アップル＜AAPL＞メタ＜META＞などが堅調。



昨日引け後の決算で第２四半期の見通しが予想を下回ったネットフリックス＜NFLX＞が大幅安。



原油価格の下落を受けて、シェブロンに加え、エクソンモービル＜XOM＞も大幅安。



昨日の第１四半期決算が予想を上回った自動車メーカー向け自動車安全装置の設計・製造のオートリブ＜ALV＞は一時よりも上げ幅が縮まったものの、６．８％高と好調。



ホルムズ海峡閉鎖解除を受けて航空とクルーズ関連の株高が見られ、クルーズのロイヤル・カリビアン・クルーズ＜RCL＞カーニバル＜CCL＞がともに大きく上げた。



本日IPOのドローン会社Ａｅｖｅｘは23.01ドルでスタートした後、いったんの上昇から、一時公開価格まで下げる場面もあったが、その後持ち直して上昇し、２７．９６ドルまで２１．５１%の上昇となる場面が見られた。



ネットフリックス＜NFLX＞ 97.31（-10.48 -9.72%）

エクソンモービル＜XOM＞ 146.44（-5.54 -3.65%）

オートリブ＜ALV＞ 118.92（+7.59 +6.82%）

ロイヤル・カリビアン・クルーズ＜RCL＞ 285.48（+19.53 +7.34%）

カーニバル＜CCL＞ 29.22（+1.91 +6.99%）



アップル＜AAPL＞ 270.23（+6.83 +2.59%）

マイクロソフト＜MSFT＞ 422.79（+2.53 +0.60%）

アマゾン＜AMZN＞ 250.56（+0.86 +0.34%）

アルファベットC＜GOOG＞ 339.40（+6.63 +1.99%）

アルファベットA＜GOOGL＞ 341.68（+5.66 +1.68%）

テスラ＜TSLA＞ 400.62（+11.72 +3.01%）

メタ＜META＞ 688.55（+11.68 +1.73%）

エヌビディア＜NVDA＞ 201.68（+3.33 +1.68%）

メルク＜MRK＞ 119.07（+3.61 +3.13%）

ホームデポ＜HD＞ 349.40（+12.25 +3.63%）

シャーウィン＜SHW＞ 345.55（+12.21 +3.66%）



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