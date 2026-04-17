◇プロ野球セ・リーグ DeNA 5-1 広島(17日、マツダスタジアム)

広島がDeNAとの初戦に敗れました。

先発マウンドにあがったのは岡本駿投手。初回には先頭に四球を与えると、続く佐野恵太選手にヒットを浴び無死1、2塁のピンチをつくります。その後、4番・宮粼敏郎選手の先制タイムリーを浴び、今季初失点を喫しました。

それでも広島打線は2回に反撃。対するDeNAの先発・平良拳太郎投手を前に、先頭のモンテロ選手が2塁打で出塁します。さらにゴロの間に3塁に進塁。2アウト3塁の場面では、佐々木泰選手が4試合連続安打となるセンターへの同点タイムリーを放ちました。

以降は「1-1」の同点としていましたが、6回から継投策に出たところをとらえられます。2番手としてマウンドにあがった島内颯太郎投手が、先頭に死球で出塁を許すと、ゴロとフライの間に3塁まで進まれます。これで迎えた2アウト3塁の場面では、宮下朝陽選手に申告敬遠。打席には平良投手を迎えるも、四球で出塁を許し満塁のピンチを招きました。続く牧秀悟選手には2点タイムリーを浴び勝ち越しを許します。さらに代わってマウンドにあがった塹江敦哉投手もタイムリーを浴び、3点ビハインドとされました。

7回にも森浦大輔投手が松尾汐恩選手のタイムリーを浴び失点。打線は反撃ならず敗れました。