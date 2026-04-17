【特集】主演・佐藤勝利さんが語る「平和を思いながら願いながら」長岡花火を描く7月公開映画「君と花火と約束と」【新潟】

【特集】主演・佐藤勝利さんが語る「平和を思いながら願いながら」長岡花火を描く7月公開映画「君と花火と約束と」【新潟】