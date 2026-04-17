次世代のスケートを担う「ゆなすみ」こと長岡柚奈選手・森口澄士選手ペアが17日、それぞれのSNSでこの日現役引退を表明した“りくりゅう”ペアに感謝を伝えました。

ミラノ・コルティナ五輪でペアとして日本勢初の金メダルを獲得した「りくりゅうペア」こと三浦璃来選手と木原龍一選手が、自身のSNSで「私たちはやり切ったという気持ちでいっぱいで、悔いはありません。これまでのすべてが誇りであり、大切な財産です」と現役引退を表明。

ペアを引っ張ってきた先輩の引退に長岡選手は「たくさんの感動をありがとうございました。璃来ちゃん龍一くんのスケートが大好きです」とコメント。

森口選手も自身のインスタグラムのストーリーズで「璃来ちゃん龍一くん、僕たちの超かっこいい先輩！超濃厚な現役人生お疲れ様でした！！！お二人のこれからも全力で応援しています！大好きですっ！！！」と感謝を伝えました。

大きな存在がスケート界から抜ける中、「ゆなすみペア」は急成長を見せ、3月の世界選手権ではフリー3位、総合4位と大躍進。自己ベストも209.13点と更新するなど、新エースとしてこれからの日本をけん引するか、注目です。