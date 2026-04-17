【NEOGEO AES+】 発売日：11月12日予定 価格：32,800円 【NEOGEO AES+ Anniversary Edition】 発売日：11月12日予定 価格：49,800円

Amazonは、PLAION REPLAIとSNKが協業し開発した「NEOGEO AES+」の予約受付を、4月17日に開始した。

今回Amazonにて予約受付が行なわれているのは、家庭用ゲーム機「NEOGEO AES（Advanced Entertainment System）」を現代に復活させた「NEOGEO AES+」とその周辺機器。ワイヤレスゲームパッドやアーケードスティック、メモリーカードのほか、アニバーサリーエディションの予約も行なわれている。

なお、いずれの商品も発売日と同日の11月12日に着荷する予定となっている。

「NEOGEO AES+」32,800円

「NEOGEO AES+ Anniversary Edition」49,800円

「NEOGEO AES+ ワイヤレスアーケードスティック（ブラック）」17,200円

「NEOGEO AES+ ワイヤレスアーケードスティック（ホワイト）」17,200円

「NEOGEO AES+ メモリーカード（ブラック）」5,500円

「NEOGEO AES+ メモリーカード（ホワイト）」5,500円

「NEOGEO AES+ ワイヤレスゲームパッド（ブラック）」8,480円