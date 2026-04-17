J１王者の鹿島、売上高が過去最高の81億円超！ 大幅増収も…純損失は約１億5100万円で赤字決算に
鹿島アントラーズは4月17日、第35期定時株主総会を開催し、2025年度の決算概要を報告。売上高は前年度を上回る過去最高の81億7300万円となったが、１億5100万円の当期純損失を計上し、赤字決算となった。
J１優勝を果たした25年度の売上高は前年度の72億円から、９億7300万円の大幅な増収に。主な収入の内訳は、広告料が33億2400万円、入場料収入が14億5700万円、商品販売が10億6600万円、リーグ配分金が９億3900万円などとなっている。
一方で、損益は赤字に転じた。売上原価59億8100万円、販売費及び一般管理費23億2000万円を計上した結果、営業損失は1億2700万円となった。前年度は7500万円の営業利益を確保していた。
鹿島の決算は以下のとおり。
【2025年度クラブ収支状況】（単位：百万円）
売上高／8,173
入場料収入／1,457
広告料／3,324
商品販売／1,066
リーグ配分金／939
スタジアム事業／224
その他／1,161
売上原価／5,981
売上総利益／2,192
販売費及び一般管理費／2,320
営業損失／△127
営業外収益／48
営業外費用／69
経 常 損 失／△148
税引前当期純損失／△148
法人税、住民税及び事業税／３
法人税等調整額／０
当期純損失／△151
【画像】イングランドに初勝利の日本は何位？ 最新FIFAランク20傑を一挙紹介！王国がトップ５から転落、８年ぶりに首位を奪取したのは…
J１優勝を果たした25年度の売上高は前年度の72億円から、９億7300万円の大幅な増収に。主な収入の内訳は、広告料が33億2400万円、入場料収入が14億5700万円、商品販売が10億6600万円、リーグ配分金が９億3900万円などとなっている。
鹿島の決算は以下のとおり。
【2025年度クラブ収支状況】（単位：百万円）
売上高／8,173
入場料収入／1,457
広告料／3,324
商品販売／1,066
リーグ配分金／939
スタジアム事業／224
その他／1,161
売上原価／5,981
売上総利益／2,192
販売費及び一般管理費／2,320
営業損失／△127
営業外収益／48
営業外費用／69
経 常 損 失／△148
税引前当期純損失／△148
法人税、住民税及び事業税／３
法人税等調整額／０
当期純損失／△151
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