歌舞伎俳優の市川團十郎が歌舞伎座「七月大歌舞伎」（７月２〜２６日）夜の部に「春興鏡獅子（しゅんきょうかがみじし）」に出演することが１７日、発表された。今年は歌舞伎座の創設者で同演目の作者でもある福地桜痴（ふくち・おうち）没後１２０年にあたる。

新歌舞伎十八番の一つで、９代目團十郎の薫陶を受けた６代目尾上菊五郎が継承し、現在まで受け継がれてきた歌舞伎舞踊の大曲。團十郎は前半、女形の小姓弥生として可憐（かれん）に柔らかく踊り、後半は生命感あふれる獅子の精として勇壮に舞う。長女・市川ぼたん、長男・市川新之助と親子共演した１月の新橋演舞場公演が好評で、わずか半年での再演となった。

昼の部は、中村隼人、市川染五郎による松羽目物のユーモアあふれる舞踊劇「末広がり」から。続けて「本能寺の変」が題材の「時今也桔梗旗揚（ときはいまききょうのはたあげ）」通称「馬盥（ばだらい）」を松本幸四郎の武智光秀、團十郎の四王天但馬守という配役で。続く「御浜御殿綱豊卿（おはまごてんつなとよきょう）」は風格ある徳川綱豊卿を片岡仁左衛門と尾上松也、気骨ある富森助右衛門を幸四郎と隼人のそれぞれダブルキャストで上演する。

夜の部の幕開きは中村福之助、中村鷹之資らの歌舞伎十八番の「鎌髭（かまひげ）」。江戸情緒を感じさせる世話物「神明恵和合取組 め組の喧嘩（かみのめぐみわごうのとりくみ めぐみのけんか）」には團十郎、幸四郎、中村梅玉らが出演。いなせな鳶と豪快な力士たちが命をかけた真剣勝負を繰り広げる。夜の部は「春興鏡獅子」で締めくくる。