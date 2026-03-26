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YouTubeチャンネル「B級ガジェット自由研究 / kirihara」が、「遅延なしにモニタリング可能な最強ワイヤレスマイク！【HOLLYLAND LARK MAX2】」を公開した。レビュアーのkirihara氏が「HOLLYLAND LARK MAX2」のアルティメットコンボを紹介し、コンテンツクリエイターにとって最新最強のスペックを備えたワイヤレスマイクの魅力を深掘りしている。



動画内でkirihara氏は、本製品の最大の目玉として「ワイヤレスモニタリング機能」を挙げる。付属のOWSモニターイヤホンを使用することで、録音中の音声を25ミリ秒という超低遅延で確認でき、「本当に録音できているかなという無用な心配がこれのおかげでかなり減る」と高く評価した。また、マイク本体は14gと軽量で、衣服の裏側にも目立たず装着できる「ホバークリップデザイン」を採用している点もポイントだ。



さらに、機能面の検証として屋外での伝送距離やノイズキャンセル機能、換気扇が回る過酷な環境での32bit Float内部収録テストを実施。20段階で細かく設定できるAIノイズキャンセル機能により、周囲の騒音を自然に抑えつつクリアな音声が録音される様子を実演した。受信機には最大4台のトランスミッターを接続できる拡張性の高さも備えており、「非常にオーバースペックとも言えるぐらいな、高機能な製品」と語る。



DJIのカメラとの連携やコストパフォーマンスを優先するなら「DJI MIC MINI」などが適しているが、それ以外のミラーレスカメラなどで使用する環境であれば、音質のクリアさや取り回しの良さ、拡張性の高さで「HOLLYLAND LARK MAX2」が圧倒的におすすめだという。自身の撮影スタイルに最適なワイヤレスマイクを選ぶうえで、本動画は大いに参考になるはずだ。