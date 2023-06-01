【金曜ロードショー：「名探偵コナン ハロウィンの花嫁」】 4月17日21時～22時54分 放送

日本テレビは、「金曜ロードショー」にてアニメ映画「劇場版『名探偵コナン ハロウィンの花嫁』」を、本日4月17日21時から放送する。放送時間は22時54分まで。

「金曜ロードショー」では、劇場版最新作「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」の公開を記念し、3月27日から4週連続で劇場版「名探偵コナン」シリーズを放送している。最終週となる今週は、先週放送の「劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像』」に続き、2022年に公開された劇場版「名探偵コナン」シリーズ第25弾「名探偵コナン ハロウィンの花嫁」が放送される。

本作では、公安警察の降谷零（安室透）が、同期の松田を葬った因縁の相手を追い詰めるが、そこへ突然現われた謎の仮装の人物に首輪爆弾をつけられてしまう。爆弾解除のため安室と会ったコナンは、今は亡き警察学校時代の同期メンバー達と、正体不明の仮装爆弾犯「プラーミャ」との間で起こった過去の事件の話を聞くが、果たしてコナンは複雑に絡み合った事件を解決することができるのか。ハロウィンで賑わう渋谷を舞台にしたアクションと、高木刑事と佐藤刑事の恋模様、最新作のキーパーソンとなる萩原千速の弟・萩原刑事とコナンの思いがけない絆も明らかになる。

「金曜ロードショー」映画「劇場版『名探偵コナン ハロウィンの花嫁』」

放送時間：4月17日21時～22時54分

【ストーリー】

高木刑事（高木渉）と佐藤刑事（湯屋敦子）の結婚式に暴漢が乱入。佐藤刑事をかばった高木刑事が撃たれてしまう！ 同じ頃、松田刑事（神奈延年）が殉職した連続爆破事件の犯人が脱獄する。公安警察の降谷零（古谷徹）はある駐車場へ。何者かの罠にかかった同僚の風見（飛田展男）を守ろうとした降谷は、そこに現れた犯人から首輪爆弾をつけられてしまう。その翌日、コナン（高山みなみ）たちが食事に行こうとした時、すれ違った外国人が持つタブレットが突然爆発、爆風で飛ばされた灰原（林原めぐみ）を助けようと、車の前に身を投げだした小五郎（小山力也）が負傷する。死亡した外国人のカバンから捜査一課時代の松田刑事の名刺が見つかり、佐藤刑事は捜査を進めようとするが、公安の風見から捜査の中止を命じられてしまう。

一方コナンは、降谷＝安室が待つ公安警察の地下シェルターへ。そこで安室は、3年前に松田、諸伏、伊達の同期4人で殉職した萩原の墓参りの帰りに事件に巻き込まれ、謎の爆弾犯と遭遇したことをコナンに語り出す。次の日、元警視庁捜査一課の警視正・村中（三宅健太）と村中のフィアンセ・クリスティーヌ（山口由里子）の結婚式場の見学に訪れたコナンと灰原、少年探偵団。クリスティーヌに頼まれ彼女の友人が待つビルへ向かうと、廃ビルには爆弾が仕掛けられていた。コナンたちは間一髪で爆発を逃れるが、その後、廃ビルの捜査に当たっていた千葉刑事（千葉一伸）が何者かに誘拐されてしまう……！

【キャスト（声の出演）】

江戸川コナン：高山みなみ

毛利蘭：山崎和佳奈

毛利小五郎：小山力也

降谷零（安室透）：古谷徹

高木刑事：高木渉

佐藤刑事：湯屋敦子

阿笠博士：緒方賢一

吉田歩美：岩居由希子

小嶋元太：高木渉

円谷光彦：大谷育江

灰原哀：林原めぐみ

（敬称略）

【スタッフ】

原作：青山剛昌（小学館「週刊少年サンデー」連載中）

監督：満仲勧

脚本：大倉崇裕

音楽：菅野祐悟

キャラクターデザイン/総作画監督：須藤昌朋

（敬称略）

(C)2022 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会