「阪神３−４巨人」（１６日、甲子園球場）

巨人が阪神に連勝。昨年から甲子園で行われる伝統の一戦は１点差試合が続いており、この日も１点差ゲームで競り勝った。

まずは初回だ。阪神先発・ルーカスの不安定な立ち上がりを一気に攻めた。２四球で１死一、二塁となると、出場３試合で安打のなかったダルベックが一振りで捉える。先制３号３ランで試合の主導権を握ると、三回には泉口、ダルベック、キャベッジのクリーンアップの３連打で１点を追加した。

ダルベックは雨天中止となった１５日に阿部監督から助言をもらっていた。指揮官は「（不振の原因は）打ち方じゃないよ、待ち方じゃない？って話。打ち方は別に悪くないと思うから」と説明し、「彼が打ったらもっと打線が機能する」と期待していた。その効果はてきめん。五回に二塁打を放ち、初の猛打賞を記録。また開幕カードから対阪神で全ての３本塁打を記録するなど、虎キラーっぷりを見せている。

投げては田中将が移籍後初となる伝統の一戦で力投を見せる。３点のリードの直後に佐藤輝へ２ランを被弾。２点リードの五回にも１死満塁から犠飛で１失点するも、リードを守った状態で降板。６回７安打３失点にまとめ、七回から田中瑛、大勢、マルティネスとつないだ。

田中将は日米通算２０２勝目。阪神戦の甲子園勝利は２０１０年５月１６日以来、５８１４日ぶりの白星となった。