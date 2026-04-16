早起きな猫ちゃんの可愛すぎる目覚ましに、癒やされる人が続出しています。話題の動画の再生回数は3万3000回を超え「パパママを起こしてる姿がかわいい」「起こされるのはイヤなんだね」「めっちゃ可愛い2人ですね」といったコメントが集まっています。

【動画：早朝に目を覚ましたネコ→飼い主を起こそうとして…『熱烈な目覚まし』が最高すぎる】

仲良しなふたりの朝の風景

YouTubeアカウント「短足マンチカンのプリンとメル」に投稿されたのは、早起きな猫ちゃんの朝の様子です。

早朝、ママさんの隣では猫のプリンくんとメルくんが毛づくろいをしあっていたそうです。最近ふたりはママさんの隣で眠ることが増え、仲良しな姿がよく見られるのだとか。

ただ、この静かな時間はふたりがまだ眠いからこそ保たれているようで、そんな光景を眺めながらママさんはまた眠りについたそうです。

熱烈な目覚まし

次にママさんが目を覚ましたのは、プリンくんの喉を鳴らす「ゴロゴロ」という音だったといいます。ふと見ると、プリンくんがぱっちりした目で見つめていたとのこと。最近のプリンくんはかなりの早起きで、時には飼い主さんをべろべろとなめて起こすこともあるそうです。

それでもママさんが起きないため、プリンくんは次にパパさんを起こしに向かったのだそう。顔をべろべろとなめる作戦は見事に成功。プリンくんの「べろべろ目覚まし」のおかげで、パパさんはすっかり早起きになったといいます。

猫らしさが可愛い

そんなプリンくんですが、お昼寝中に先に起きたメルくんに邪魔をされて怒っていたのだそう。「自分は人を起こすのに、自分がされるのは納得いかない！」という自由な姿が、いかにも猫らしくて最高です。これからも、プリンくんとメルくんのマイペースなやり取りに癒やされそうです。

動画には「プリンちゃんの「起きろー」の圧、どんな目覚まし時計でも適いませんね(笑)」「やっぱプリンちゃんおじいさんだから早起きなのかしら」「LOVELOVEなプリン兄貴とメルちゃん癒やされます」といったコメントが寄せられています。

YouTubeアカウント「短足マンチカンのプリンとメル」では、プリンくんとメルくんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「短足マンチカンのプリンとメル」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。