伊藤英明＆染谷将太「まいど！」 大阪で関西弁あいさつ→反応に肩落とす
俳優の伊藤英明（50）と染谷将太（33）が16日、大阪市内で開かれた映画『国境』の撮影中会見に出席。
【集合ショット】気合を入れた表情を浮かべる伊藤英明＆染谷将太ら
大阪のヤクザ・桑原と、建設コンサルタント・二宮がバディを組み、アウトロー２人が悪党を相手に暴れ回る、小説家・黒川博行氏（77）の「疫病神シリーズ」。同シリーズの中でも、スケールが大きく、黒川氏自身も映像化は不可能と考えていた『国境』を『パッチギ！』など数々の名作を手掛けた井筒和幸監督（73）が実写映画化。すべて関西でロケーション撮影を行う。
桑原を演じる伊藤と二宮を演じる染谷のダブル主演。駆け出しの頃に井筒監督から演技指導を受けたという伊藤と、井筒組初参加となる染谷は6度目の共演となる。
会見に臨んだ伊藤は開口一番「まいど！」と関西弁で元気よくあいさつ。報道陣もとっさに反応できず、伊藤は「失笑でした」と肩を落とした。「今日はプロデューサーの紀伊さんから関西メディアの方が多くいらっしゃるということで、和気あいあいとした会見にしたいということで、自分なりに考えて『まいど！』って言ったら失笑されました」という丁寧な状況説明で報道陣の笑いを誘った。その流れを受けて染谷も「まいど！」とあいさつ。「言わなきゃいけないかと…」と続けた。
会見は、伊藤、染谷、井筒監督が撮影中に食べた関西グルメの話で盛り上がるなど、和気あいあいとした雰囲気で進んだ。伊藤と染谷もすでに数度の共演を経ており、染谷が「距離の縮まった状態で始まった」と言い「ありがたいことで、ご一緒する時は濃い現場で、木に登ったり戦ったり、殺しちゃったり殺されたり…。それで井筒組というのは、ある種“集大成”」と話し、伊藤と笑い合っていた。
また会見最後のあいさつで伊藤は「公開まで盛り上げていただければ。特に関西メディアの方にはよろしくお願いします」と話し「バラエティー、ラジオなんでもいけますので、ぜひぜひ誘ってください！」と呼び掛け。「井筒監督と染谷くんと3人でいきます」と意気込みを見せた。
会見には伊藤、染谷、井筒監督のほか、黒川氏、企画・製作の紀伊宗之氏（56）が出席した。
【集合ショット】気合を入れた表情を浮かべる伊藤英明＆染谷将太ら
大阪のヤクザ・桑原と、建設コンサルタント・二宮がバディを組み、アウトロー２人が悪党を相手に暴れ回る、小説家・黒川博行氏（77）の「疫病神シリーズ」。同シリーズの中でも、スケールが大きく、黒川氏自身も映像化は不可能と考えていた『国境』を『パッチギ！』など数々の名作を手掛けた井筒和幸監督（73）が実写映画化。すべて関西でロケーション撮影を行う。
会見に臨んだ伊藤は開口一番「まいど！」と関西弁で元気よくあいさつ。報道陣もとっさに反応できず、伊藤は「失笑でした」と肩を落とした。「今日はプロデューサーの紀伊さんから関西メディアの方が多くいらっしゃるということで、和気あいあいとした会見にしたいということで、自分なりに考えて『まいど！』って言ったら失笑されました」という丁寧な状況説明で報道陣の笑いを誘った。その流れを受けて染谷も「まいど！」とあいさつ。「言わなきゃいけないかと…」と続けた。
会見は、伊藤、染谷、井筒監督が撮影中に食べた関西グルメの話で盛り上がるなど、和気あいあいとした雰囲気で進んだ。伊藤と染谷もすでに数度の共演を経ており、染谷が「距離の縮まった状態で始まった」と言い「ありがたいことで、ご一緒する時は濃い現場で、木に登ったり戦ったり、殺しちゃったり殺されたり…。それで井筒組というのは、ある種“集大成”」と話し、伊藤と笑い合っていた。
また会見最後のあいさつで伊藤は「公開まで盛り上げていただければ。特に関西メディアの方にはよろしくお願いします」と話し「バラエティー、ラジオなんでもいけますので、ぜひぜひ誘ってください！」と呼び掛け。「井筒監督と染谷くんと3人でいきます」と意気込みを見せた。
会見には伊藤、染谷、井筒監督のほか、黒川氏、企画・製作の紀伊宗之氏（56）が出席した。