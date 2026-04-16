ジャイアント馬場さんの肖像権などを管理するＨ．Ｊ．Ｔ．Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎは１６日、元プロレスラーの“不沈艦”スタン・ハンセンが今年６月に２年ぶりに来日することを発表した。

昭和から平成にかけ必殺の「ウエスタンラリアート」を武器にアントニオ猪木さん、馬場さんらと幾多の激闘を展開したハンセン。今回は「ＯＧＡＷＡ ＣＯＭＰＡＮＹ株式会社 ｐｒｅｓｅｎｔｓスタン・ハンセン ＪＡＰＡＮ ＴＯＵＲ ２０２６」と題し２年ぶりに来日。６月１３日に台東区の秋葉原ハンドレッド７でスペシャルトークショーを開催する。

イベントでは、現在、７６歳になったハンセンがプロレス人生や馬場さんとのエピソードなどを語る。さらにトークショー終了後には、３０００円の撮影券の購入者を対象にした２ショット撮影会も実施する。撮影会では、ハンセン氏が戴冠した三冠ヘビー級王座ベルト（実物）とともに撮影する。トークショーの進行は木原文人リングアナウンサーが務める。

チケット料金は、リングサイド（１、２列目／直筆サイン入りポートレート付き）８０００円（税込）。自由席（３列目以降）６０００円（税込）。定員は先着１００名。