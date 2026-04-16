ファミマの“伝説”「冷凍チョコバナナ」が待望の復活 4月21日より再販開始
【モデルプレス＝2026/04/16】ファミリーマートでは、昨年発売直後にSNSやネットニュースで大きな話題となり、完売店舗が続出した人気商品「冷凍チョコバナナ」を4月21日（火）から順次、全国のファミリーマート約16,400店舗で販売する。
【写真】昨年完売続出した「冷凍チョコバナナ」
「冷凍チョコバナナ」は、バナナの濃厚な甘みとフローズンならではのひんやりとした食感が楽しめるスイーツ。原料には、最も甘みが引き立つ完熟状態の規格外バナナ「もったいないバナナ」を使用している。表面には、バナナのコクのある甘みと調和するよう独自開発された専用のチョコレートコーチングを採用。冷たい温度でも口の中でスッと溶け、バナナ本来の風味を際立たせる仕上がり。凍ったままでも柔らかなバナナの食感と、なめらかなチョコの口どけを同時に堪能できる。手軽に楽しめる棒付き仕様での展開だ。
パッケージには、おいしく食べられるにもかかわらず、さまざまな理由からそのままでは捨てられてしまう規格外バナナを使っていることを示す、「もったいないバナナ」のロゴを表示。今回の使用量は約160トン（皮つきの重量で換算）になる見込み。同社の創立45周年に向けた「いちばん環境にやさしい」取り組みの一環として、おいしさとサステナビリティの両立を目指した商品だ。（modelpress編集部）
価格： 286円（税込308円）
発売日： 2026年4月21日（火） ※沖縄県のみ4月28日（火）
発売地域： 全国
【Not Sponsored 記事】
【写真】昨年完売続出した「冷凍チョコバナナ」
◆ファミマの「冷凍チョコバナナ」が帰ってくる
「冷凍チョコバナナ」は、バナナの濃厚な甘みとフローズンならではのひんやりとした食感が楽しめるスイーツ。原料には、最も甘みが引き立つ完熟状態の規格外バナナ「もったいないバナナ」を使用している。表面には、バナナのコクのある甘みと調和するよう独自開発された専用のチョコレートコーチングを採用。冷たい温度でも口の中でスッと溶け、バナナ本来の風味を際立たせる仕上がり。凍ったままでも柔らかなバナナの食感と、なめらかなチョコの口どけを同時に堪能できる。手軽に楽しめる棒付き仕様での展開だ。
◆「もったいないバナナ」使用でおいしく食品ロス削減
パッケージには、おいしく食べられるにもかかわらず、さまざまな理由からそのままでは捨てられてしまう規格外バナナを使っていることを示す、「もったいないバナナ」のロゴを表示。今回の使用量は約160トン（皮つきの重量で換算）になる見込み。同社の創立45周年に向けた「いちばん環境にやさしい」取り組みの一環として、おいしさとサステナビリティの両立を目指した商品だ。（modelpress編集部）
■冷凍チョコバナナ
価格： 286円（税込308円）
発売日： 2026年4月21日（火） ※沖縄県のみ4月28日（火）
発売地域： 全国
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