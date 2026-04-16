お散歩中、通りかかる道にあるお宅に柴犬さんがいることに気付いたというビーグルさん。その日以来、お姿を探し続けるようになったそうで…。

あまりにも尊い、まるで小さな子供のような行動をみせる光景は記事執筆時点で142万回を超えて表示されており、4.6万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：散歩中の犬が『壁の向こうにワンコがいる』と気付いた結果→『まさかの探し方』】

散歩中、壁の向こうに『犬がいる』ことに気付いたビーグル犬

Xアカウント『@KORO_Basser』に投稿されたのは、ビーグル「ビンゴ」くんのお姿。

飼い主さんとのお散歩中、通りかかる道で『壁の向こうに柴犬さんがいる』ということに気付いたというビンゴくん。

懸命に姿を探す光景が話題に

その日以来、お友だちとの再会を願って姿を探すようになったのだといいます。

二足歩行でカニ歩きをしながら、『壁の隙間』に頭を突っ込んで柴犬さんのお姿を探すようになったというビンゴくん。

『いないなぁ』『どこにいるのかな』『こっちかな…』なんて独り言が聞こえてきそうなほど一生懸命、場所を変えながら柴犬さんを探すビンゴくんの後ろ姿はまるで小さな子供のようなのだとか。

飼い主さん曰く、柴犬さんに会えたのはまだ一度だけ。壁の向こう側からひょっこりお顔を出して挨拶をしてくれたという柴犬さん、ビンゴくんとのご対面シーンはあまりにも愛くるしいものだったそう。

一度しか会ったことのないお友だちとの再会を強く願うビンゴくんのお姿は、あまりにも尊いもので多くの人々をほっこりと和ませることとなったのでした。

この投稿には「全部チェックするの尊くてたまらん」「また会えるといいですね」「かわいい」「一つ一つの穴に顔突っ込んでてかわいい～」「また会えますように！」「お友だちになれたらいいね」など多くのコメントが寄せられています。

お友だちとの再会を願う声が続々

現在2歳のビンゴくんが見せてくれた尊すぎる光景には、柴犬さんとの再会を願う声が多く寄せられることとなりました。お友だちとの再会を願って…今日も、ビンゴくんは隙間から一生懸命に覗き込んでいるのかも…しれませんね。

Xアカウントでは、ご家族に溺愛されながら幸せに暮らすビンゴくんのお姿が投稿されており、ビーグルの魅力や癒しを届けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@KORO_Basser」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。