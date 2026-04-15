インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、「きつね顔の男性芸能人イケメン」ランキングを投票で募っています。2026年4月15日時点で集まった1408票でのランキングを紹介します。

【1~10位】4位は《キレイで凛としている感じ》の芸能人？ TOP10を見る！

3位は、俳優の松田翔太さんでした。回答者からは「知識豊富なきつね顔イケメンという感じですてきです」「独特の雰囲気があって背も高くてかっこいい」といった声が寄せられていました。

2位は、俳優の綾野剛さんでした。「小顔で面長、目が切れ長なのがきつね顔に感じます」「背が高いのもあると思いますが、スタイルがすごくよくて顔が小さい！」などのコメントが見られました。

そして、1位は、俳優の吉沢亮さんでした。「犬のような、でもキリリとした顔立ちがきつねっぽい」「まさにイケメンという言葉が似合う。身長や顔を見ていても、非の打ち所がなくて、完璧だと思います」などの回答が集まっていました。

