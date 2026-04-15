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思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏が、自身のYouTubeチャンネル「思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】」で「【夜型・遅刻・勉強ゼロ】放っておくと危険！生活が乱れた子に親がやるべき3STEP」と題した動画を公開した。

動画では、高校生の娘の生活習慣の乱れに悩む親からの相談に回答。夜型生活や遅刻、勉強不足といった問題に対し、親が一方的に注意しても逆効果だと指摘し、まずは子どもが安心して休める家庭環境を整え、親子の信頼関係を再構築することの重要性を説いている。

道山氏は、親の意見に耳を貸さない子どもに対して「今、あれこれ言っても無駄」だと断言。関係が悪化するだけだとし、親が取るべき行動は「生活面のサポート」と「心を休められる家庭作り」の2つであると述べた。

具体的には、片付けができないなら「片づけてもいいか」と尋ねてから手伝うなど、子どもの負担を減らすサポートを提案。また、部活やアルバイトで既に頑張っている子どもに対し、家では無理に何かを強制するのではなく、話を聞いてストレスを発散させ、心から休める場所を提供することが大切だと語った。

さらに、今後のリスクとして「欠席が増える」「赤点が続く」「倒れてしまう」といった問題が起こりうると予測。これらの深刻な問題が発生した段階で初めて、具体的な対策について子どもと話し合うべきだという。

こうした対応がうまくいくかどうかは、親子の「愛情バロメーター」が鍵を握ると道山氏は指摘する。この数値が低い状態では、親からのどんなアドバイスも「うるさい」と一蹴されてしまうため、日頃から子どもの好きな料理を作ったり、共通の話題を持ったり、過干渉を避けたりすることで、愛情バロメーターを高めておくことが不可欠であると結論付けた。

子どもの行動を直接的に正そうとするのではなく、まず安心できる環境と信頼関係を築くというアプローチは、思春期の子を持つ多くの親にとって、子育てを見直すきっかけとなるかもしれない。

YouTubeの動画内容

00:08

生活が乱れた子に親がやるべきこと
02:05

親の意見を聞かないなら？今すぐやるべき2つのこと
03:20

今後起こりうる3つの問題と対応策
04:11

対応できるかは「愛情バロメーター」次第

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