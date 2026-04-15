眉村ちあきが本日4月15日、8thフルアルバム『AMPLAND PLAN』と、全曲英語詞による配信限定アルバム『PLAN C』を2タイトル同時リリースした。これらアルバム収録曲より3本のミュージックビデオが一挙公開された。

眉村ちあきは2026年、「THEスーパーグルグルフィジカルジンジャーエール」「渋谷ふりーふぉーる」「again」と立て続けに新曲3曲を配信リリースした。さらに、『謎だらけ』シリーズ最新作となるSCRAPによるリアル脱出ゲーム『謎だらけの南極大陸からの脱出』のテーマソングに新曲「想いの力はすごいぞ」が決定したほか、テレビ東京 木ドラ24『旅と僕と猫』の主題歌に新曲「全くただ、私なだけ」が起用されるなど精力的な活動が続くなかでリリースされたアルバムが『AMPLAND PLAN』となる。

同時リリースされた『PLAN C』は、世界最大級の音楽フェスティバル＜SXSW Music Festival＞に2024年および2025年と2年連続出演するなど、海外シーンへの挑戦を続ける彼女の新たな試みとなる全曲英語詞の配信限定アルバムだ。眉村ちあきは2020年に初の海外ライブを行って以降、海外公演のたびに現地音楽ファンへ向けて楽曲を英語詞にアレンジ。今作はFrancesca Nelson、Olivia Burrell、Aimee Blackschlegerから英語での作詞や発音ディレクションを受けて制作した8曲に加え、初の全編英語詞による新曲「EVERY DAY」を収録するなど、全9曲が全曲英語詞で構成された。

そして、アルバム『AMPLAND PLAN』『PLAN C』より3本のミュージックビデオが一挙公開となった。ひとつは、2026年3月にアメリカ・テキサス州オースティンで開催された＜SXSW2026＞にて世界初公開された体感型コンテンツ「Immersive Music Exclusive Experience / Shibuya Free Fall (渋谷ふりーふぉーる)」をYouTube用に再構築し、VR180エディションとして公開したもの。さらに、『PLAN C』のリリースを記念して、人気曲「バケモン」「冒険隊」の英語詞バージョン「Bakemon」「Heroes of the Old Forest」のミュージックビデオも公開となった。

■8thアルバム『AMPLAND PLAN』

2026年4月15日(水)発売

予約リンク：https://mayumura.lnk.to/AMPLANDPLAN_AL

【A盤 / 完全生産限定盤 (CD＋グッズ[Tシャツ])】

TFCC-81188 6500円(Tax in)

【B盤 / 初回生産限定盤 (CD＋まゆむラジオCD)】

TFCC-81189〜TFCC-81190 4500円(Tax in)

【通常盤 (CD)】

TFCC-81191 3500円(Tax in)

※A盤収録のグッズ(Tシャツ)はXLサイズを予定

※B盤収録のラジオ音源CDは、眉村ちあきがYouTubeで定期配信している「まゆむラジオ “AMPLAND PLAN”スペシャル番組(仮)」を収録予定

※CDの収録内容は全形態共通



▼収録曲

01.想いの力はすごいぞ

(SCRAP リアル脱出ゲーム『謎だらけの南極大陸からの脱出』テーマソング)

02.THEスーパーグルグルフィジカルジンジャーエール

03.again

04.渋谷ふりーふぉーる

05.天使が現れたっ！

06.EVERY DAY(Japanese ver.)

07.わかってる

08.全くただ、私なだけ

(テレビ東京 木ドラ24『旅と僕と猫』主題歌)

09.つまんない星のちっぽけな恋のくせにね

10.呪文：アブワアー(∩｀-´)⊃━☆ﾟ.*・｡ﾟ考えすぎちゃうあなたへ／

11.そこにいればOK

12.消えない

(SCRAP 『リアル忘れ物探偵と1万人の中に消えていった歌声』テーマソング)

13.世界が終わる前の新曲

▼Special Track(CD only)

14.身をまかす

15.本気のラブソング(Piano ver.) ●店舗別予約・購入者特典

・TOWER RECORDS全店(オンライン含む/一部店舗除く)：ポストカードA

・楽天ブックス：缶バッチ

・セブンネットショッピング：トート型エコバック

・Amazon.co.jp：メガジャケ

・その他お店：ポストカードB

■全英語詞 配信限定アルバム『PLAN C』

2026年4月15日(水)配信開始

配信リンク：https://mayumura.lnk.to/PLANC

1.Rest In Teeth

2.EVERY DAY

3.Homesick

4.Tokyo Voicemail Deuce

5.Bakemon

6.Dubious Luufa

7.Heroes of the Old Forest

8.Time Slipper

9.Piccolo Wings

■＜Chiaki Mayumura Tour “AMPLAND PLAN”＞

5⽉01⽇(⾦) 静岡・LiveHouse浜松窓枠

open18:30 / start19:00

5⽉06⽇(⽔/祝) 愛知・名古屋 SPADE BOX

open17:00 / start17:30

5⽉07⽇(⽊) ⼤阪・BANANA HALL

open18:30 / start19:00

5⽉09⽇(⼟) 神奈川・横浜Baysis

open17:00 / start17:30

5⽉17⽇(⽇) 北海道・Bessie Hall

open17:00 / start17:30

6⽉12⽇(⾦) 埼⽟・HEAVEN’S ROCKさいたま新都⼼VJ-3

open18:30 / start19:00

6⽉14⽇(⽇) 広島・SECOND CRUTCH

open17:00 / start17:30

6⽉19⽇(⾦) 千葉・柏PALOOZA

open18:30 / start19:00

6⽉26⽇(⾦) ⽯川・⾦沢vanvanV4

open18:30 / start19:00

6⽉27⽇(⼟) 新潟・新潟GOLDEN PIGS RED STAGE

open17:00 / start17:30

7⽉03⽇(⾦) ⼤阪・Music Club JANUS

open18:30 / start19:00

7⽉18⽇(⼟) 東京・渋谷Spotify O-EAST

open16:00 / start17:00

▼チケット

⼀般 ￥4,800

学⽣ ￥3,000

5/6名古屋・5/7⼤阪・7/18東京公演のみ

⼀般 ￥5,000

学⽣ ￥3,000