漫才コンビ「ミルクボーイ」の駒場孝が作詩に初挑戦した８人組ボーイズグループ「ＯＣＴＰＡＴＨ」（オクトパス）の楽曲「まっすぐなまま」が１５日、リリースされる。このほど駒場とＯＣＴＰＡＴＨの太田駿静、四谷真佑が大阪市内で取材に応じ、駒場は「ネタづくりと全く違う作業。難しかったけど楽しかった」と振り返った。

同曲はＭＢＳテレビのドラマ「ネタジョ」（３０日スタート、木曜・深夜１時２９分）の主題歌。ミルクボーイら漫才師が本人役で登場し、太田は俳優として出演する。駒場は「お話をいただいて、まずネットで『作詩、やり方』とか調べました」と明かして笑わしつつ「今までミルクボーイとしてやってきて、感じたこととか考えたことをそのまま歌詞にした感じ。『しんどかったな。重かったな』というのも思い出されるミルクボーイ史、自分史」と表現した。

例えば歌い出しの「寄り道ばかりが上手くなって／いつしか遠ざかってた夢」は「Ｍ―１グランプリ」が一時消滅していた２０１１〜１５年頃、漫才へのモチベーションを失って「別のことをやって何とかなろうとしてた」時期を指すという。「見てないふりしてた弱さ見透かされた／蓋していた自分が溢れた」は１６年に海原やすよともこに「漫才面白かったと後輩から聞くよ」と諭され、再び“本業”に向き合っていく日々をつづっている。

しかし、ただの“人生応援ソング”ではない。「『下を向いたっていい夜もある』っていう歌詞は“誰しも言わんだけで、自分よりできてない人を見て安心したいときはあるよな”ということ。『でも向き続けたら負けになる』と肯定してないだけで“そんな日もあるやろ”って正直に書いてます」と卑屈になった当時の自分をも素直に受け止めている“私小説”だと明かした。

一方でファンがクスッと笑える要素もさりげなくちりばめている。「『まっすぐなまま』の“まま”は“おかん”ですし、ネタに使う『塊』という言葉も入ってます」。駒場の代名詞「おかんが言うには」のおかんを“まま”と置き換え、さらに「Ｍ―１グランプリ２０１９」のファーストラウンドで大会歴代最高得点をたたき出した「コーンフレーク」のネタのワンフレーズで、冠ラジオ番組の名称にもなっている「煩悩の塊」の「塊」というワードも忍ばせている。

太田は「（芸人らしく）トリッキーな感じで来るのかと想像したら、めちゃくちゃまっすぐ（笑）。僕らの曲に必ず入っている英語が入ってない。全部日本語。シティーポップのような楽曲に駒場さんの詞。昭和感がある、聞いてて浸れる曲」と絶賛。四谷も「（２１年のオーディション番組で）全員落ちて、ＯＣＴＰＡＴＨに入って、４年たって…。ＯＣＴＰＡＴＨで良かった。歌を歌うことで再確認できたのかな」と駒場の世界観を自身にも重ね合わせていた。

最後に駒場が「まっすぐなまま」を即興で漫才に落とし込んで、内海の分も口演してくれた。

駒場「おかんが歌（のタイトル）を忘れたらしい」

内海「ほな一緒に考えたるから」

駒場「おかんが言うには、まっすぐなままの歌詞らしいで」

内海「ほな『まっすぐなまま』やないかい。ほかなんか言うてなかった？」

駒場「おかんが言うには、英語の歌詞も多いらしいで」

内海「ほな『まっすぐなまま』やないやないかい」