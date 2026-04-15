新山千春、朝の光に包まれた朝４時起き釣りショット公開
2023年に14歳年下の一般男性と再婚したタレントの新山千春が13日、オフィシャルブログを更新。ラフな装いで早朝釣りを楽しむ姿を公開し、ファンから反響を呼んでいる。
この日、新山は「明日はフジテレビ ２時間の生放送！！」と切り出し、14日放送の『超調査チューズデイ 気になる答え今夜出します』（午後７時〜９時）に出演することを報告。「はぁ〜ドキドキ どんな展開になるのかよめな過ぎてドキドキ」と心境を明かし、「楽しみだけど、ソワソワするよーー！」と率直な思いをつづった。
続けて「朝４時起きで釣りしてきた時のです！」と説明し、朝の光に包まれながらカジュアルなパーカーやキャップ姿で釣り竿を手に笑顔を見せる姿や、穏やかな海をバックにカップ麺を楽しむ姿などリラックスした雰囲気の写真を公開。
自身のYouTubeチャンネル「chiha room」についても、「明日19時からアップするのでみてね」と告知。「スペシャルゲストさんが出演してくれました」と見どころもアピールし、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「アクティブな姿が素敵すぎる！！」「何釣れましたかぁ〜！？」「メンズっぽい趣味が多い女性ってカッコいいっす！！」「自然体な姿がステキっ」 「海ヌードルで格別」などの声が寄せられている。
この日、新山は「明日はフジテレビ ２時間の生放送！！」と切り出し、14日放送の『超調査チューズデイ 気になる答え今夜出します』（午後７時〜９時）に出演することを報告。「はぁ〜ドキドキ どんな展開になるのかよめな過ぎてドキドキ」と心境を明かし、「楽しみだけど、ソワソワするよーー！」と率直な思いをつづった。
自身のYouTubeチャンネル「chiha room」についても、「明日19時からアップするのでみてね」と告知。「スペシャルゲストさんが出演してくれました」と見どころもアピールし、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「アクティブな姿が素敵すぎる！！」「何釣れましたかぁ〜！？」「メンズっぽい趣味が多い女性ってカッコいいっす！！」「自然体な姿がステキっ」 「海ヌードルで格別」などの声が寄せられている。