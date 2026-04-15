ETVOSの夏コレクション2026♡透明感と血色感を叶える新作特集

夏メイクを軽やかに楽しみたい方に♡ETVOSの2026年サマーコレクションが登場しました。「Sugared Twilight」をテーマに、やわらかな光と透明感あふれるカラーが魅力のラインナップ。敏感肌にもやさしい処方で、季節の変わり目にもぴったりの新作コスメをチェックしてみてください♪

マルチに使える新色パウダー♡

「ミネラルマルチパウダー」は2,783円（税込）、全4色（定番2色・限定2色）。

フレッシュベリー、ルミナスピンクに加え、限定のネクターベージュ、ラスターサンドが登場。目元・頬・唇に使えるマルチタイプで、ワントーンメイクが簡単に完成します。

フレッシュベリー（定番）

ルミナスピンク（定番）

ネクターベージュ（限定）

ラスターサンド（限定）

オイルリッチ処方でしっとりとした仕上がりも魅力です。

DIDIONとJURKのコラボ新作♡ベルベットマットリップ2色が登場

眉とベースメイクも充実♡

ナチュラルブラウン（定番）

アッシュブラウン（定番）

チョコブラウン（限定）

「ミネラルデザイニングアイブロウ」は3,894円（税込）、全3色（定番2色・限定1色）。チョコブラウンの限定色が、柔らかく上品な眉を演出します。

さらに「ミネラルシルキーベール」（3,872円税込）は毛穴レス※12な仕上がりを叶えるパウダー。

「アイススムースプライマー」（2,750円税込）はひんやり感で夏の皮脂対策にぴったりです。※12 メイクアップ効果による

夏に嬉しい快適設計♡

すべてのアイテムに保湿成分や整肌成分を配合し、敏感肌にも配慮した設計。

軽やかな質感で肌に負担をかけにくく、暑い季節でも快適な使い心地を実現します。透明感とツヤ感を両立した仕上がりで、ナチュラルに美しさを引き出します。

夏のメイクをもっと楽しむ

ETVOSの夏コレクションは、軽やかさと上品さを兼ね備えた魅力的なラインナップ♡日常使いしやすく、季節感を取り入れたメイクが楽しめます。

自分らしいカラーを選んで、夏のときめきを感じるメイクを楽しんでみてください♪