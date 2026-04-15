◇ナ・リーグ ドジャース2ー1メッツ（2026年4月14日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が14日（日本時間15日）、本拠でのメッツ戦に「1番・DH」で先発出場。8回の第4打席は申告敬遠で連続出塁を48試合に伸ばした。

1−1の8回、先頭・ロハスが四球で出塁すると、次打者の代打・エスピナルが送りバントを決め、1死二塁と一打勝ち越しの好機を迎え、大谷が打席に入った。

ただ、メッツ側はすかさず申告敬遠を選択。好機で勝負を避けられ一塁に進むと、本拠ドジャースタジアムのファンからは大ブーイングが沸き起こった。これで昨年8月24日のパドレス戦から48試合連続出塁となり、球団歴代単独4位となった。

大谷は歩かされたものの2番・タッカーが1死一、二塁から左翼線にポトリと落ちる執念の左前適時打で二塁走者・ロハスが生還。ついに勝ち越し点を奪った。

2─1の9回はベシアが1点のリードを守り抜き、ドジャースが接戦を制し連勝を飾った。

大谷は初回の第1打席は2ストライクからの3球目、相手先発・マクリーンの内寄りカーブを狙ったが左直、3回1死の第2打席は直球に押し込まれ遊ゴロだった。6回の第3打席もシンカーに差し込まれ、左飛に打ち取られた。

前日13日（同14日）のメッツ戦では初回の第1打席で右肩に死球を受けて絶叫。患部の状態が心配されたものの影響を感じさせず、試合前は元気にキャッチボールを行い体を動かした。