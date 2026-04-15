マジックアワー没入体験!｢ジョニーウォーカー ブロンド｣発売記念イベント開催

夕暮れ時のわずかな時間にだけ現れる、空が最も美しく染まる“マジックアワー”。そんな幻想的なひとときを、天候や時間に左右されることなく体感できるイベントが開催されました。｢ジョニーウォーカー ブロンド｣の発売を記念したこのイベントでは、没入型の空間とともに、新しいウイスキーの楽しみ方も提案。至福の一杯を味わいながらまるで時間がゆっくりと溶けていくような、非日常のひとときを堪能しました。

“マジックアワー”の世界に浸る没入型イベント



世界No.1スコッチウイスキーブランド(※)｢ジョニーウォーカー｣が、1日の中で最も美しい景色と言われる“マジックアワー”を体感できる没入体験型POP UPイベント｢JOHNNIE WALKER BLONDE presents “Walk Into Magic Hour”｣を4月11日から13日までの3日間、麻布台ヒルズギャラリーにて開催しました。

※IMPACT DATABANK 2024に基づく販売数量

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CM撮影で使用した巨大な美術セットを再現

新商品｢ジョニーウォーカー ブロンド｣の発売を記念して開催されたこのイベントは、ラッパー･クリエイティブディレクターとして活躍するTaiTan氏がプロデュース。

会場には7月1日から配信予定のWEB-CMの撮影で使用した巨大な美術セットが再現され、“マジックアワー”の幻想的な空間を体感することができました。

時間帯や天候に左右されることなく、常に夕暮れの美しい瞬間に包まれるという非日常性は非常に魅力的です。

マジックアワーを演出する｢巨大太陽｣と5つの｢屋上シーン｣が用意されており、ベッドに寝転んだり、ベンチでくつろいだりと、参加者たちはここで思い思いの時間を過ごしました。

またCM撮影用カメラセットも設置されていて、来場者自身が“CMの登場人物”になるような体験を味わうこともできました。

新しいウイスキーの飲み方｢Magic Hour Mix｣



新商品の｢ジョニーウォーカー ブロンド｣は、従来のスコッチと比べてスモーキーさを抑え、ライトな口当たりと果実のような華やかさ、なめらかなバニラ香の余韻がある味わいに仕上げられているのが特徴です。

このウイスキーは“ミックスのために生まれた”もので、ソーダ割りに限らず、好きなミックスで楽しむ新しいウイスキーの飲み方は｢Magic Hour Mix(マジックアワーミックス)｣と名付けられています。

イベント会場内でも、｢ジョニーウォーカー ブロンド｣を使用した｢ジョニーブロンド レモネードハイボール｣や｢ジョニーブロンド シトラスレモネードハイボール｣に加え、イベント限定のスペシャルミックスなど、｢ブロンド｣ならではのカクテルを楽しむことができました。

マジックアワーを眺めながらその世界観に没入し、くつろぎながら最高の一杯。あなたもご自宅で｢ジョニーウォーカー ブロンド｣とともに楽しむ至福の時間を過ごしてみては?