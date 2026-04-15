なぜかトイレの横の隙間に挟まって、落ち着いている子猫ちゃん。思わずクスッと笑ってしまう愛らしさ満点な姿が注目を集めています。

話題となっている投稿は記事執筆時点で7.4万回再生を突破し、「何でそこに挟まってるのw」「見事な挟まりw」「なんて可愛らしい子なんだろう」といったコメントが寄せられました。

【動画：隙間にピッタリ挟まる保護子猫→姉猫が遊びに誘ったら…可愛すぎて『ずっと見ていたくなる光景』】

隙間に挟まっている子猫ちゃん

YouTubeチャンネル『ねこねこチャンネル(Park cat)』に投稿されたのは、保護子猫「ハート」くんのとある姿。ハートくんはこの日なぜか、トイレ横の隙間に挟まっていたのだといいます。

トイレと壁のわずかな隙間に、お尻からぴったりとハマっていたというハートくん。元気いっぱいに駆け回る姉猫「むちこ(むっちゃん)」ちゃんが何度も遊びに誘っても、出る気配はなかったのだそう。なんでそんなところに…という疑問はありますが、キョトンとした表情も相まって、たまらなく可愛らしいです。

正反対な姉弟

ぼーっと過ごしている様子をみると、ハートくんはおっとりマイペースなタイプのよう。焦る素振りなどもないことから、隙間には自らの意思で入ったのでしょう。ちょうどいいフィット感が安心できて、落ち着くのかもしれませんね。

むっちゃんがカメラや投稿主さんの手に襲いかかったりと、おてんばっぷりを発揮していると、ついにハートくんに動きが。楽しげな姿に感化されたのか、ゆっくりと出てきたのだといいます。

せっかく出たのに…

すかさず投稿主さんにじゃらし遊びに誘われたハートくんは、ピコピコと動く先っぽをおそるおそるタッチ。ところが、遊び始めて間もなくそわそわし出すと、まさかの逆戻り。隙間にお尻をつける形で、座り込んでしまったそうです。

その後、性格は正反対でも仲良しだという姉弟はニャンプロをスタート。楽しそうなふたりですが、やはりむっちゃんのパワフルさにはついていけなかったようです。一足先に夢の中へと落ちていくハートくんなのでした。

投稿には「挟まってるハート君可愛いですね♪」「狭いスペースでくつろいでたんですねぇ」「ネコちゃんて、身体全体が包み込まれる狭いところが好きよね」「おてんばむっちゃんから避難しているのかな？遠慮がちなハートくん、かわいいですねぇ」「違いすぎるむっちゃんハト君姉弟が、めちゃ可愛い」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『ねこねこチャンネル(Park cat)』では、家猫修行中の保護猫さんたちの日常の様子が投稿されています。むっちゃんとハートくん姉弟の可愛い姿も、たくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「ねこねこチャンネル(Park cat)」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。