HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第8話のラスト、誰もが予想しなかった事態にスタジオがパニックに陥った。

【映像】新たなメンバーが追加…やってきたのは？衝撃展開を迎えた実際のシーン

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。いよいよ第2章となるアメリカ・ロサンゼルス編が幕を開けた。アメリカ行きを決めたのはHIORI（津波古妃織・18歳）、AYANA（桑原彩菜・18歳）、AOI（大谷碧空・19歳）、SAKURA（飛咲来・15歳）の4名。しかしHIORIは7話で辞退を表明し、現在は3名となっている。

最終審査1週間前に1か月の延長決定の衝撃も冷めやらぬ中、ジェイ・インは「候補生をもう1人追加します」と異例の通達。「ここで？」と驚愕する候補生たちをよそに、「では新しい候補生を迎えましょう」と扉が開かれた。この展開に、スタジオの指原莉乃は「早い早い！」「誰？」と絶叫し、ヒコロヒーも「えー！！」と椅子から身を乗り出した。

選考が佳境に入る第2章のロサンゼルス編で、なぜこのタイミングで「新しい候補者」が投入されるのか。3人が絶句して目を見開く中、幕を閉じた第8話。視聴者からは「誰？」「やばい」「きになる！」などの声が寄せられていた。