「ドローイング 最強漫画家はお絵描きスキルで異世界無双する！」を読む

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キルタイムコミュニケーションは、ファンタジーマンガサイト「キミコミ」にて、「ドローイング 最強漫画家はお絵描きスキルで異世界無双する！」を5巻分無料で読めるキャンペーンを4月21日まで開催している。

【あらすじ】

漫画家として大成功を収めている神代彰は、血液ガンの発覚をきっかけに空虚な人間関係しか築けなかった自分の人生を後悔する。

金の無心しかしてこない母親への怒りをぶちまけた勢いで自損事故で死んでしまった彼を待っていたのは、自分で母親を選んで異世界転生するチャンスだった。

平凡で居場所のある人生を願った彰は、記憶をもったまま魔法商店の一人息子アキラとして転生。剣術も魔法もダメダメだが家族に愛される理想の暮らしを送っていたのだが、あるとき「絵を描く」ことでいろいろなものを具現化できるチート能力に気がついてしまって……？

平凡を望むアキラが織りなす、居場所を守るための異世界冒険譚!!

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