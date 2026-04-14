「後悔したくないからイロチ買い！」【しまむら】パトでGETしたい♡「透け感トップス」

今季も透け感を楽しめるアイテムの人気は継続の様子。今から買い足すなら？── 編集部はおしゃれなインフルエンサーのおすすめアイテムに注目。今回は【しまむら】から登場している透け感トップスをご紹介します。シアー素材や透かし編みなど、さりげない透け感がコーデに季節感を添えてくれます。気になるアイテムはしまパトで早めのゲットを！

華やかフリルで甘さと上品さを両立

【しまむら】「フリルシアーシャツ」\1,969（税込）

胸元のフリルデザインが目を引く、華やかさたっぷりのシアーシャツ。軽やかな素材で、一気に春らしい印象に仕上げてくれるアイテムです。1枚で主役になるのはもちろん、羽織りとしても活躍。ややボリュームがあるので、ボトムスはすっきりとしたシルエットのものをあわせるとバランスよく仕上がります。

抜け感たっぷりの透かし編みデザイン

【しまむら】「TNKスカシアミエリツキCD」\1,639（税込）

軽やかな透かし編みのニットカーディガン。ほんのり肌が透けることで、コーデ全体に抜け感と女性らしさをプラスします。襟付きデザインでカジュアルすぎず、大人世代でも取り入れやすいのがポイント。カラーはブラックとアイボリー系の2色展開。インフルエンサーの@38ka_hさんが「試着したらめちゃくちゃ可愛くって」「後悔したくなくて、禁断のイロチしちゃいました」とコメントするほどお気に入りなのだとか。

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※こちらの記事では@chii_150cm様、@38ka_h様のInstagram投稿をご紹介しております。

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