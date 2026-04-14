元NMB48でモデルの上西怜（24）が14日までに、自身のインスタグラムを更新。グラビアショットを投稿した。

「発売中の#FRIDAYさん 表紙を飾らせていただいてます」と報告した。淡い紫色のランジェリー姿や、黄色を基調としたひもビキニ水着姿を披露。「撮影中はずっと笑ってて楽しい現場でした」と振り返り、姉の恵（31）との姉妹で飾ったランジェリー姿の表紙もアップした。

さらに「姉妹でのデジタル写真集も発売してます！そちらもチェックお願いします」と続け、緑色のビキニ水着姿の姉と谷間が強調されるポーズでのツーショットも加えた。

ファンやフォロワーからも「上西姉妹最強です」「2人ともスタイル良くて可愛い」「キュンとさせ屋さん」「すんげいかわいい世界一」「めちゃくちゃセクシー」「たまらん」などのコメントが寄せられている。

上西は滋賀・湖南市出身。16年、姉の恵がいたNMB48に5期生として加入。17年10月に正規昇格した。SCawaii！のレギュラーモデルに加え、25年4月の卒業後も通販サイトDRWのランジェリーモデルに就任するなど、活躍の幅を広げている。学生時代はバスケットボール部で、現在はBリーグ1部（B1）大阪エベッサ応援アンバサダー。趣味はアニメ、ゲーム、コスプレ、カフェ巡り。好きな食べ物はオムライス、グラタン。愛称は「れーちゃん」。歌手でモデルの上西星来は、いとこ。