旅先で見つける限定スイーツは、思わず心がときめく特別な存在♡バターシリアルスイーツ専門店「シュガーバターの木」から、関西国際空港限定の新作『シュガーバターの木 シュガーバターパイ 抹茶』が2026年6月2日（火）に登場します。香ばしいシリアル生地と上品な抹茶ショコラを組み合わせた、日本らしさを感じる新しい味わい。関西からの旅の思い出や、大切な人へ